Innova Cross HEV giá sang tay hiện ra sao, có rẻ nhiều hơn giá gốc?

Sau gần ba năm có mặt tại Việt Nam, Toyota Innova Cross HEV đã bắt đầu xuất hiện với số lượng đáng kể trên thị trường xe cũ. Khảo sát các tin rao cho thấy người mua hiện có thêm nhiều lựa chọn hơn so với giai đoạn 2024 - 2025, trong khi giá bán đã giảm vài chục triệu đồng so với thời điểm mua mới, tùy tình trạng và số Odo của từng xe.

Phần lớn xe được rao bán đều là đời 2024, tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Mức giá phổ biến dao động từ khoảng 905 - 925 triệu đồng đối với các xe còn khá mới, trong khi một số bản máy xăng có giá chỉ từ khoảng 775 triệu đồng.

Một số tin rao bán xe.

Đa số xe mới chạy vài chục nghìn km

Trong số các tin rao, một chiếc Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT sản xuất năm 2024, màu bạc, ODO khoảng 55.000Km được chào bán với giá 905 triệu đồng tại TP.HCM. Đây cũng là mức giá xuất hiện ở nhiều tin rao khác với số ODO tương đương.

Một chiếc Innova Cross HEV 2024 màu trắng tại Hà Nội được rao giá 915 triệu đồng, đã đi khoảng 65.000Km. Chủ xe cho biết xe đã được kiểm tra tại đại lý chính hãng trước khi rao bán.

Một trường hợp khác cũng tại Hà Nội là chiếc Innova Cross HEV 2024 màu trắng, ODO khoảng 25.000Km, được chào bán 925 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, xe một chủ sử dụng từ mới và có lịch sử bảo dưỡng tại hãng.

Bên cạnh bản hybrid, thị trường cũng xuất hiện bản máy xăng Innova Cross 2.0V đời 2024 với mức giá khoảng 775 triệu đồng. Chiếc xe trong tin rao màu đen, cấu hình 8 chỗ, đã đi khoảng 11.000Km.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Giữ giá tốt nhờ nguồn cung chưa nhiều

So với giá xe mới, Innova Cross HEV đã qua sử dụng vẫn giữ giá khá tốt. Nguyên nhân đến từ việc phiên bản hybrid vốn có giá bán cao ngay từ đầu, nguồn cung trên thị trường xe cũ chưa quá dồi dào và vẫn được nhiều gia đình quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, không gian 7 chỗ rộng rãi cùng hàng loạt trang bị an toàn.

Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa xe cũ và xe mới hiện không quá lớn, đặc biệt với những chiếc chỉ mới sử dụng 20.000-30.000Km. Vì vậy, người mua nên so sánh kỹ giá lăn bánh xe mới, các chương trình ưu đãi từ đại lý cũng như tình trạng thực tế của từng xe trước khi đưa ra quyết định.