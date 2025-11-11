Những ô tô nhập hút khách nhất trong 9 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở phân khúc ô tô nhập khẩu.

Cụ thể, tổng doanh số ô tô của các thành viên VAMA đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 131.503 xe, tăng 17%, còn xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 119.918 xe, tăng 6%. Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua là tháng thứ bảy liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu vượt qua xe lắp ráp trong nước, cho thấy người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng xe nhập khẩu.

Trong bối cảnh này, các mẫu SUV hạng B như Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xpander đã tạo được sức hút lớn. Dưới đây là danh sách 5 mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại Việt Nam sau 3 quý đầu năm 2025:

Toyota Yaris Cross (9.655 xe)

Là mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất, Toyota Yaris Cross đã ghi nhận doanh số 9.655 xe, tăng 2.757 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu SUV hạng B này được nhập khẩu từ Indonesia và nổi bật với thiết kế hiện đại, giá bán hợp lý từ 650 - 765 triệu đồng, kết hợp chương trình ưu đãi giảm giá từ 42 - 48,5 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander (9.585 xe)

Mitsubishi Xpander, một trong số ít mẫu xe có cả phiên bản nhập khẩu và lắp ráp trong nước, đã bán được 9.585 xe trong 9 tháng đầu năm 2025. Mặc dù doanh số giảm gần 2.200 xe so với cùng kỳ năm ngoái, đây vẫn là mẫu ô tô dùng động cơ xăng được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Mẫu xe này hiện có giá từ 560 - 703 triệu đồng.

Ford Everest (8.345 xe)

Mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời, này của Ford tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Ford Everest có 6 phiên bản với giá bán từ 1,099 đến 1,545 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh số bán Ford Everest đạt 8.345 xe, tăng 1.192 xe so với năm ngoái. Thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố khiến Ford Everest thu hút khách hàng.

Mitsubishi Xforce (8.034 xe)

Mặc dù không còn tạo cơn sốt như thời gian đầu ra mắt, Mitsubishi Xforce vẫn là một trong những mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất với doanh số 8.034 xe, giảm 1.929 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu SUV đô thị 5 chỗ này được nhập khẩu từ Indonesia, có giá bán từ 599 đến 710 triệu đồng. Sức hút của Xforce đến từ thiết kế nhỏ gọn, thời trang và nhiều công nghệ tiên tiến.

Toyota Corolla Cross (6.161 xe)

Cùng với Yaris Cross, Corolla Cross là một trong những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Corolla Cross có cả phiên bản máy xăng và hybrid, với giá từ 820 đến 905 triệu đồng. Trong 3 quý đầu năm 2025, Toyota đã giao 6.161 xe Corolla Cross đến tay người tiêu dùng, điều này đạt được nhờ vào thiết kế thời trang và khả năng vận hành ổn định của xe.

Những con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng của người Việt trong việc lựa chọn xe.