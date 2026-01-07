Hàng chục thương hiệu xe điện Trung Quốc nguy cơ sụp đổ trong năm 2026

Khủng hoảng thị trường EV sau giai đoạn bùng nổ

Trong vài năm gần đây, các hãng xe điện (EV) Trung Quốc đã tăng trưởng rất nhanh, nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sự hậu thuẫn từ chính phủ. Tuy nhiên, chỉ một số ít thương hiệu thực sự có lãi, còn phần lớn đang hoạt động ở mức thua lỗ và phải phụ thuộc vào trợ cấp.

Tuy nhiên, khi các ưu đãi thuế và trợ giá sắp bị giảm hoặc chấm dứt, nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình thế “tồn tại hay biến mất”. Ngay cả khi xuất khẩu xe điện tăng mạnh trong năm 2025, điều này không đủ để bù đắp tình trạng dư cung và tài chính yếu kém của các hãng nhỏ.

Năm 2026 được dự báo là thời điểm then chốt, khi mà sức ép cạnh tranh và giảm trợ cấp buộc các hãng EV phải chứng tỏ khả năng sinh lợi. Nhiều chuyên gia ước tính có thể có tới 50 công ty EV phải cắt giảm hoạt động hoặc rời khỏi thị trường hoàn toàn nếu không thay đổi chiến lược kinh doanh.

Áp lực từ chính sách và cạnh tranh

Một trong những nguyên nhân chính khiến hàng loạt hãng EV Trung Quốc gặp khó là chính sách thuế và ưu đãi đang bị thu hẹp. Mức giảm thuế mua xe điện sẽ thấp hơn từ đầu năm 2026, khiến chi phí sở hữu tăng lên, đồng thời làm suy yếu lợi thế giá rẻ của các nhà sản xuất trong nước. Tại cùng thời điểm, tình trạng dư thừa nguồn cung kéo dài nhiều năm khiến nhiều thương hiệu không đủ nguồn lực cạnh tranh về công nghệ và chi phí, dẫn đến lỗ kéo dài.

Trong bối cảnh đó, chỉ có một số ít cái tên như BYD, Seres và Li Auto đang đứng vững hoặc tiếp tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế tài chính và quy mô, trong khi phần lớn các hãng nhỏ vẫn đấu tranh để tồn tại. Đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường EV Trung Quốc đang trong giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, khi chỉ những công ty có nền tảng tài chính vững mới có thể tiếp tục phát triển.