Những hãng xe điện Trung Quốc đang khiến đối thủ phương Tây phải dè chừng

Dưới đây là năm thương hiệu xe điện nổi bật đang bành chướng ra thế giới và chứng minh dấu ấn ngày càng đậm nét của các hãng xe điện Trung Quốc.

BYD

BYD đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường xe điện toàn cầu với chiến lược kết hợp giá cả phải chăng và việc ra mắt thường xuyên các mẫu xe mới. Thương hiệu này tự sản xuất mọi linh kiện, từ pin đến chip và phần mềm, giúp họ kiểm soát chất lượng và giá thành sản phẩm. Nhờ đó, BYD không chỉ duy trì lợi nhuận tốt mà còn vượt qua nhiều đối thủ, bao gồm cả Tesla, trong một số trường hợp. Hiện tại, BYD đã có mặt tại Việt Nam.

Geely

Geely áp dụng một chiến lược khác biệt bằng cách phân khúc sản phẩm thành nhiều thương hiệu con. Chẳng hạn, Zeekr tập trung vào các mẫu xe cao cấp với công nghệ tiên tiến, trong khi Geometry hướng đến phân khúc xe giá rẻ hơn. Ngoài ra, Geely còn nắm giữ cổ phần trong các thương hiệu lớn như Volvo, Polestar và Mercedes-Benz, điều này giúp họ tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

NIO

NIO mang đến một giải pháp thực tiễn cho vấn đề phạm vi hoạt động của xe điện bằng cách cho phép người lái đổi pin đã hết điện lấy pin đã được sạc đầy. Bên cạnh đó, thương hiệu này cũng đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Xe NIO được trang bị trợ lý ảo NOMI AI với khả năng học hỏi thói quen của người lái và thực hiện nhiều lệnh cùng lúc, từ đó mang đến trải nghiệm lái xe tiện lợi và hiện đại.

Xpeng

Xpeng là một trong những thương hiệu mới nổi trên thị trường xe điện, nổi bật với việc tích hợp công nghệ AI vào các mẫu xe của mình. Họ đã phát triển bộ vi xử lý 40 nhân đầu tiên dành cho ô tô và cung cấp các mẫu xe điện thông minh với mức giá hợp lý. Mẫu xe Mona M03 của họ chỉ có giá 14.000 EUR (431,4 triệu đồng) tại Trung Quốc và mang lại sự thành công trong việc kết hợp công nghệ tiên tiến với giá cả phải chăng.

Xiaomi

Năm 2023, Xiaomi đã chính thức gia nhập thị trường xe điện với mẫu xe đầu tiên mang tên SU7, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Mẫu xe này đã bán ra thị trường vào năm 2024 và ngay lập tức tạo ra nhu cầu vượt xa nguồn cung. Đầu năm nay, Xiaomi tiếp tục ra mắt mẫu xe điện YU7 thế hệ thứ hai, cũng đạt được doanh số ấn tượng.

Để đáp ứng nhu cầu, hãng đã mở rộng dây chuyền sản xuất và dự kiến sẽ ra mắt thêm ba mẫu xe mới tại Trung Quốc. Xiaomi cũng có kế hoạch gia nhập thị trường xe điện toàn cầu vào năm 2027, với sự quan tâm mạnh mẽ từ người tiêu dùng tại các triển lãm quốc tế.

Những thương hiệu này không chỉ đang thay đổi cục diện thị trường xe điện mà còn hứa hẹn sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn trong tương lai.