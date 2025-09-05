Né thuế châu Âu hãng xe Trung Quốc xuất khẩu xe từ Đông Nam Á

Đánh dấu bước tiến trong chiến lược toàn cầu hóa và tận dụng lợi thế chuỗi cung ứng quốc tế. Hãng xe điện Trung Quốc BYD công bố đã xuất khẩu lô xe điện đầu tiên được sản xuất tại Thái Lan sang thị trường châu Âu. Hơn 900 chiếc BYD Dolphin đã được vận chuyển đến Đức, Bỉ và Anh.

Nhà máy tại Rayong, chính thức hoạt động từ tháng 7/2024, là cơ sở sản xuất xe du lịch 100% vốn sở hữu đầu tiên của BYD ở nước ngoài. Nhà máy áp dụng mô hình lắp ráp CKD, vừa phục vụ thị trường Thái Lan vừa hướng đến xuất khẩu, với công suất thiết kế 150.000 xe mỗi năm.

Đến tháng 7/2025, nhà máy này đã xuất xưởng 90.000 xe chỉ sau một năm đi vào hoạt động, cho thấy vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của BYD. Ông Ke Yubin, Tổng giám đốc BYD Thái Lan, cho biết: “Sau khi bàn giao chiếc xe thứ 90.000 vào tháng 7, việc xuất toàn cầu hóa của BYD mà còn khẳng định vị trí của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện quốc tế.”

Việc đặt nhà máy tại Thái Lan giúp BYD giảm thiểu tác động từ thuế chống trợ cấp của Liên minh châu Âu. Hiện xe điện sản xuất tại Trung Quốc bị áp mức thuế bổ sung 20,7% (đối với BYD, mức thấp hơn so với các hãng khác do có hợp tác trong quá trình điều tra), cộng thêm 10% thuế hải quan.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh số xe điện xuất khẩu của BYD đạt 545.003 chiếc, tăng 133,5% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh số xe du lịch toàn cầu đạt 2.458.914 chiếc, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại. Riêng tháng 7/2025, BYD chỉ bán được 341.030 xe du lịch, tăng 0,1% so với cùng kỳ, mức tăng thấp nhất trong vòng 18 tháng.

Việc xuất khẩu từ Thái Lan sang châu Âu không chỉ mở ra hướng đi mới để tránh rào cản thuế, mà còn cho thấy chiến lược sản xuất toàn cầu ngày càng rõ nét của BYD. Đây được coi là bước đệm quan trọng để hãng mở rộng thị phần xe điện tại các thị trường quốc tế đầy tiềm năng nhưng cũng khắt khe như châu Âu.