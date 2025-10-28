Trung Quốc dẫn đầu trong cuộc đua tái chế pin xe điện

Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 5 tiêu chuẩn quốc gia về tái chế pin xe điện, nâng tổng số lên 22 tiêu chuẩn, bao gồm quy trình tháo dỡ, quản lý và đánh giá năng lượng còn lại. Các tiêu chuẩn như “Thông số kỹ thuật tái chế và tháo dỡ pin xe điện” và “Phát hiện năng lượng còn lại của pin” đã được áp dụng rộng rãi.

Một số doanh nghiệp báo cáo đạt tỷ lệ thu hồi 99,6% đối với niken - coban - mangan và 96,5% đối với lithium, cho thấy hiệu suất tái chế ở mức hàng đầu thế giới. SAMR và MIIT đang thành lập ủy ban kỹ thuật quốc gia về tái chế pin, quy tụ doanh nghiệp từ khai khoáng - sản xuất pin tới tái chế - xử lý hóa chất, đồng thời chuẩn hóa tái chế trong các lĩnh vực ôtô, hàng hải và lưu trữ năng lượng.

Trung Quốc cũng dẫn dắt quá trình quốc tế hóa tiêu chuẩn: đề xuất “Hướng dẫn xả sâu trong tái chế pin” đã trở thành dự án tiêu chuẩn IEC, với gần 40 chuyên gia Trung Quốc tham gia các ủy ban kỹ thuật toàn cầu.

MIIT yêu cầu bắt buộc tiêu chuẩn an toàn đối với pin lithium, bao gồm quy định an toàn pin cho xe đạp điện và nghiêm cấm dùng pin EV thải cho xe hai bánh. Các tiêu chuẩn cho ứng dụng lithium khác đang được xây dựng nhằm đảm bảo quá trình tái chế an toàn, hiệu quả và bền vững.

Năm 2023, EU ban hành chính sách pin toàn diện với các ngưỡng thu hồi theo lộ trình: đến 2028, tối thiểu 90% coban - đồng - niken và 50% lithium; đến 2032, ngưỡng tăng lên 95% đối với coban - đồng - niken và 80% lithium. Tỷ lệ lithium thấp hơn vì công nghệ thu hồi chưa đồng đều trên diện rộng.

Việc chuẩn hóa và nâng tỷ lệ thu hồi pin không chỉ giảm rủi ro môi trường mà còn tạo lợi thế kinh tế, giảm phụ thuộc nguyên liệu thô và nâng quyền chủ động chuỗi cung ứng, đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên điện hóa giao thông.