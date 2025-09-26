Tập đoàn Trung Quốc ra mắt mẫu xe "nhái" Rolls-Royce Cullinan gây tranh cãi

Sau nhiều tuần công bố hình ảnh mô phỏng dựng bằng Al, Dreame cuối cùng đã giới thiệu chiếc xe thực sự đầu tiên của hãng. Mẫu SUV chưa được đặt tên của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này như một bản sao của Rolls-Royce Cullinan, thậm chí giữ nguyên chi tiết cửa sau mở ngược.

Chiếc xe bản sao của Cullinan (bên trái) và Rolls-Royce Cullinan (bên phải)

Dreame đã cố gắng tạo điểm nhấn bằng cách loại bỏ cột B, nhưng điều này khiến nhiều người nghi hoặc về sự ảnh hưởng của nó đến an toàn khi xe bị va chạm.

Hình ảnh của nội thất cho thấy Dreame đầu tư nghiêm túc để mang lại cảm giác sang trọng. Hàng ghế sau gồm hai ghế độc lập phong cách thương gia, có khoảng duỗi chân tới 1,2 mét, có thể ngả đến 145 độ và ngăn cách bởi một tựa tỳ tay lớn. Trục cơ sở dài 3,2 mét là ưu thế giúp không gian hàng ghế sau lại rộng rãi.

Vốn nổi tiếng trong lĩnh vực gia dụng (sản xuất máy hút bụi, robot hút bụi,…), Dreame lần đầu giới thiệu hệ pin CTP 4.0, tiêu chuẩn là bộ pin 100 kWh và truyền năng lượng đến bốn động cơ điện độc lập.

Về khung gầm, hãng xe này cho biết bánh sau có thể đánh lái tới 24 độ, giúp bán kính quay chỉ dưới 5 mét. Xe dùng hệ thống treo thích ứng, tự điều chỉnh độ cao và độ cứng dựa trên dữ liệu từ lidar, camera và radar sóng milimet giống với Cullinan. Dù vậy, tất cả mới chỉ là tuyên bố từ phía công ty.

Rolls-Royce Cullinan (bên trái) và bản sao từ hãng xe Trung Quốc (bên phải)

Theo kế hoạch, mẫu SUV siêu sang này sẽ được đưa vào sản xuất từ năm 2027. Sau khi bị chỉ trích vì “sao chép Bugatti” cho mẫu xe đầu tiên, Dreame Auto tiếp tục gây tranh cãi với bản SUV lấy cảm hứng Rolls-Royce. Từ lưới tản nhiệt, dải đèn LED hai bên tới nắp ca-pô, đèn hậu và vòm bánh xe cho thấy nó rất giống mẫu Cullinan.

Mẫu SUV sẽ chính thức ra mắt tại Hội nghị Đối tác Chiến lược Toàn cầu vào ngày mai, dự kiến mở bán vào năm 2027, trùng thời điểm Dreame giao chiếc sedan 4 cửa lấy cảm hứng từ Bugatti. Hai mẫu xe này dù hướng tới nhóm khách hàng khác nhau, nhưng sẽ cùng được sản xuất tại Đức, cạnh nhà máy Tesla Gigafactory Berlin. Riêng chiếc sedan phong cách Bugatti sẽ ra mắt tại CES Las Vegas (Mỹ) vào tháng 1 tới.

Hiện tại, thông tin kỹ thuật vẫn khá mơ hồ. Trên mạng xã hội, nhà sáng lập Yu Hao cho biết công ty phát triển công nghệ làm nóng trước để động cơ đốt trong (nhiều khả năng là hybrid) đạt nhiệt độ tối ưu ngay khi khởi động. Theo ông, công nghệ này giúp giảm 38% tiêu hao nhiên liệu và 43% khí thải.

Tham vọng của Dreame không dừng ở hai mẫu xe “nhái” này. Công ty dự kiến tách hoạt động ô tô thành hai mảng: Dreame Auto - nhắm tới kỷ lục tốc độ với bản sao Bugatti Chiron, và Starry Sky Auto - tập trung vào dòng siêu sang theo phong cách của Rolls-Royce và Bentley, phát triển bốn mẫu xe từ chung nền tảng, bao gồm chiếc SUV kiểu Cullinan.

