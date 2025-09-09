Những điểm sáng giá của dòng xe thể thao đa dụng Hyundai Tucson

Ngoại thất

Hyundai Tucson thế hệ mới chinh phục ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên với diện mạo táo bạo và mạnh mẽ, phát triển từ ngôn ngữ thiết kế độc đáo đặc trưng của dòng xe Tucson. Lưới tản nhiệt sơn đen nổi bật kết hợp hài hòa cùng đèn định vị ban ngày ẩn “Parametric Jewel”, mang đến một vẻ ngoài đầy cá tính, mạnh mẽ mà không kém phần tinh tế.

Tính linh hoạt và năng động tiếp tục được thể hiện qua thiết kế ngoại thất: vành xe thiết kế mới mạnh mẽ, ốp cản sau sơn bạc tạo nên tổng thể khỏe khoắn và cứng cáp. Tucson là một trong những mẫu SUV hạng C sở hữu không gian rộng rãi và thực dụng bậc nhất, với đường nét ngang đầy hiện đại, nhấn mạnh sự bề thế và sang trọng.

Phong cách tiên phong của Tucson được nâng tầm bởi đèn chiếu sáng LED (bản Turbo sử dụng đèn LED Projector cao cấp), lưới tản nhiệt kim loại tối màu và các đường gân dập nổi mạnh mẽ. Thiết kế này không chỉ giúp Tucson nổi bật trên đường phố mà còn khẳng định chất thể thao đầy khác biệt. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và tính năng sấy tiện lợi, đi cùng cửa sổ trời toàn cảnh Panorama nâng cao trải nghiệm cho mọi hành trình.

La-zăng hợp kim kích thước từ 17 đến 19 inch, tùy phiên bản, phối hợp cùng cụm đèn hậu LED kéo dài đặc trưng, logo Hyundai thiết kế chìm và gạt mưa sau kéo dài tạo nên tổng thể hài hòa, tinh tế đến từng chi tiết.

Nội thất và công nghệ động cơ

Không gian bên trong Tucson được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm với hàng loạt trang bị công nghệ cao cấp: cần số điện tử, màn hình giải trí và màn hình thông tin 12,3 inch liền khối, gương chống chói tự động ECM, ghế trước có sưởi và làm mát, mang lại cảm giác lái đầy cảm xúc và tiện nghi.

Động cơ Smartstream – công nghệ mới nhất của Hyundai – mang đến khả năng vận hành vượt trội. Trong đó, phiên bản động cơ 2.0L Smartstream cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Còn phiên bản 1.6T-GDi tăng áp mang lại công suất 180 mã lực, mô-men xoắn lên tới 265 Nm chỉ từ 1.500 vòng/phút – sẵn sàng bứt phá mọi địa hình.

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC tối ưu khả năng kiểm soát lực kéo, phân bổ lực hợp lý giữa cầu trước và cầu sau, giúp Tucson thích nghi tốt với mọi điều kiện đường sá.

Trang bị an toàn và giải trí

Tucson được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense hiện đại, bao gồm: Hỗ trợ duy trì làn đường (LFA); Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA); Hỗ trợ tránh va chạm khi lùi (RCCA); Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA); Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM); Hệ thống camera 360 độ.

Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 12,3 inch sắc nét, kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh, đi cùng dàn âm thanh Bose cao cấp giúp mọi hành trình thêm phần hứng khởi. Cốp điện thông minh, đèn viền nội thất, ghế lái nhớ 2 vị trí, cùng loạt tiện nghi cao cấp tạo nên một không gian đẳng cấp, hiện đại đúng chuẩn SUV thế hệ mới.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, Hyundai Tucson vẫn có một số điểm cần cân nhắc như giá bán nhỉnh hơn, mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn và chưa có tùy chọn động cơ hybrid.

Hiện tại, Hyundai Tucson được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, giá niêm yết từ 769 đến 989 triệu đồng, là một trong những lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV thể thao, tiện nghi, an toàn và đầy cảm xúc.

Thông số kỹ thuật của Hyundai Tucson 2025: