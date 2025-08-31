Rò rỉ thông tin Hyundai Tucson thế hệ mới bỏ động cơ xăng, giá tăng mạnh

Sau bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2025, Hyundai Tucson thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, từ thiết kế tới hệ truyền động.

Theo Motor1, Hyundai Tucson hybrid đời 2027 có giá khởi điểm khoảng 35.460 USD, trong khi bản plug-in hybrid sẽ từ 41.225 USD. Nếu so với mức giá 30.200 USD của bản xăng 2.5L ở đời 2025, sự chênh lệch này không nhỏ. Điều đó cũng gián tiếp cho thấy Hyundai gần như chắc chắn loại bỏ động cơ xăng thuần túy để chuyển hẳn sang kỷ nguyên điện hóa.

Hiện tại, Tucson hybrid đang sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Phiên bản plug-in hybrid mạnh mẽ hơn, đạt 268 mã lực vẫn giữ nguyên mô-men xoắn nhưng sở hữu bộ pin dung lượng lớn, cho phép chạy 51 km hoàn toàn bằng điện.

Ngoài ra, Hyundai còn được cho là đang phát triển một phiên bản hiệu suất cao mang tên Tucson N. Mẫu xe này nhiều khả năng ứng dụng hệ thống hybrid mới TMED-II vừa ra mắt trên Palisade, cho công suất trên 295 mã lực. Đặc biệt, hệ thống còn có thêm mô-tơ điện đặt ở cầu sau để bổ sung sức kéo và mang lại khả năng vận hành AWD thực thụ.

Hyundai Tucson đời mới được dự đoán sẽ ra mắt ngay trong nửa cuối năm 2026 tại Hàn Quốc. Thị trường Mỹ có thể phải chờ lâu hơn, với khả năng xe chỉ xuất hiện dưới dạng đời 2027 hoặc thậm chí 2028, tùy theo chiến lược phân phối toàn cầu.