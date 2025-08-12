Hyundai Tucson thế hệ mới lộ diện chạy thử, thiết kế lột xác đáng chú ý

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp nguyên mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới chạy thử ở Đức. Những tấm hình rò rỉ cho thấy Tucson mới sẽ mang phong cách mạnh mẽ và khác biệt so với phiên bản hiện tại, cứng cáp và thể thao hơn.

Chiếc Tucson chạy thử được ngụy trang khá kỹ, che khuất nhiều chi tiết thiết kế, nhưng hình dáng tổng thể cho thấy Hyundai Tucson thế hệ thứ năm sẽ thay đổi nhiều và từ bỏ thiết kế của phiên bản hiện tại. Một chi tiết được giữ lại là hệ thống đèn pha vẫn được đặt thấp ở cản trước.

Auto Express dẫn lời ông Simon Loasby - Giám đốc thiết kế ngoại thất của Hyundai: “Nghệ thuật của Thép (Art of steel) là ngôn ngữ thiết kế tiếp theo của chúng tôi, và bạn sẽ thấy điều đó trên nhiều mẫu xe mới trong tương lai. Chúng tôi sẽ có hai năm bận rộn với nhiều sản phẩm mới”.

Giới thạo xe dự đoán mẫu xe Hàn Quốc sẽ được tích hợp hệ thống phần mềm giải trí mới Pleos bên trong khoang nội thất. Hệ thống này sẽ chính thức được ra mắt vào năm 2026 và sẽ được áp dụng cho hơn 20 triệu xe vào năm 2030.

Loasby cũng chia sẻ với Auto Express rằng: “Nội thất sẽ trở thành một không gian yên bình và thoải mái hơn là một lễ hội công nghệ". Điều này ngụ ý rằng Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ tích hợp các nút bấm vật lý và giao diện dễ sử dụng nhằm tránh gây mất tập trung cho người dùng. Điều này không giống như nội thất mới của Mazda CX-5, đã bỏ qua khá nhiều tương tác vật lý để chuyển sang điều khiển cảm ứng.

Hiện vẫn chưa rõ Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ sử dụng những loại động cơ nào, nhưng mẫu xe hiện tại tại Úc có sẵn với lựa chọn động cơ xăng hoặc hybrid xăng-điện. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 154 mã lực/192Nm, trong khi động cơ xăng tăng áp 1.6L cũng được cung cấp với công suất tăng lên là 177 mã lực/264Nm. Cuối cùng, phiên bản hybrid kết hợp động cơ 1.6L với một động cơ điện cho tổng công suất kết hợp 230 mã lực/367Nm.

Theo kế hoạch, Tucson mới sẽ trình làng vào quý III/2026, cùng thời điểm với Elantra thế hệ mới. Với thiết kế lấy cảm hứng từ xe ý tưởng, nội thất hiện đại và công nghệ điện hóa, Hyundai Tucson 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình trong phân khúc SUV cỡ nhỏ trên thị trường toàn cầu.