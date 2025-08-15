Hyundai Tucson 2025: SUV Hàn Quốc phá vỡ định kiến "xe Hàn lái nhạt"

SUV cỡ C trên thị trường Việt Nam vốn dĩ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn Nhật, Hàn và một số dòng xe nhập khẩu từ châu Âu. Trong đó, Hyundai Tucson từ lâu vẫn được biết đến như một mẫu xe thu hút khách hàng bởi thiết kế trẻ trung, mức giá hợp lý và nhiều tính năng tiện nghi.

Nhưng trước đây, nhiều người vẫn còn mặc định rằng "xe Hàn lái nhạt", định kiến phổ biến trong cộng đồng yêu xe Việt. Tuy nhiên, với thế hệ Tucson 2025 được phân phối chính hãng tại Việt Nam, Hyundai dường như đã làm nên một cuộc "cách mạng" thực sự để phá vỡ quan niệm cũ kỹ đó.

Thiết kế và kích thước ấn tượng

Hyundai Tucson 2025 thế hệ thứ 5 chính thức được giới thiệu với 4 phiên bản: Xăng Tiêu chuẩn, Xăng Đặc biệt, Dầu Đặc biệt và 1.6 Turbo, mang đến đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng Việt. Kích thước tổng thể của xe rộng rãi với chiều dài 4.630 mm, ngang 1.865 mm và cao 1.695 mm, cùng chiều dài cơ sở lên đến 2.755 mm dẫn đầu phân khúc, tạo nên không gian nội thất thoải mái hơn hẳn.

Điểm nhấn trong thiết kế là ngôn ngữ “Sensuous Sportiness” hòa quyện sự thể thao cùng đường nét gợi cảm, pha trộn rõ nét cảm hứng từ các mẫu Sonata và Elantra với mặt lưới tản nhiệt dạng tham số độc đáo và đèn LED ban ngày ẩn hiện tinh tế. Nội thất lột xác với chất liệu da cao cấp, thiết kế tối giản liền mạch, màn hình kỹ thuật số 10.25 inch, vô lăng bọc da với chức năng sưởi và lẫy chuyển số là những điểm chạm mà người lái sẽ cảm nhận được sự tỉ mỉ gần như xe hạng sang.

Vận hành: Mượt mà, mạnh mẽ, phá vỡ định kiến “xe Hàn lái nhạt”

Ở bản máy xăng 1.6 Turbo, Tucson tạo ra công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC cho cảm giác lái mượt mà, phản hồi nhanh và độ ổn định vượt trội khi chuyển làn hoặc vòng cua. Đây là nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước, giúp Tucson có thể tự tin cạnh tranh với Honda CR-V và Mazda CX-5, những mẫu xe vốn được tin tưởng nhờ cảm giác lái đầm chắc.

Ở bản dầu 2.0L mạnh mẽ cho công suất 186 mã lực với mô-men xoắn cao 416 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, Tucson mang đến sức kéo ấn tượng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, phù hợp với khách hàng ưu tiên tính thực dụng và trải nghiệm êm ái khi di chuyển đường dài.

Công nghệ và an toàn: “Bầu trời tiện nghi” trong tầm tay

Tucson 2025 trang bị hệ thống an toàn Hyundai SmartSense đầy đủ với các tính năng như cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thông minh, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và đặc biệt là công nghệ phòng tránh va chạm khi lùi PCA lần đầu tiên trong phân khúc, giúp người lái có trải nghiệm an toàn tối ưu trên mọi cung đường Việt Nam.

Đặc biệt, tất cả phiên bản đều sở hữu màn hình trung tâm 10.25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh từ 6 đến 8 loa Bose cho trải nghiệm giải trí vượt trội.

So sánh đa chiều với các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam

Honda CR-V RS e:HEV: CR-V sở hữu phiên bản hybrid duy nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, với mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn (khoảng 5.2 lít/100 km). Tuy nhiên, về mặt cảm giác lái, Tucson 2025 không thua kém khi có hệ dẫn động AWD và bộ khung xe chắc, công nghệ an toàn phong phú.

Hyundai Santa Fe: Là đàn anh trong nhà Hyundai, Santa Fe có kích thước lớn hơn rất nhiều nhưng giá cũng cao hơn. Nếu Santa Fe phù hợp người cần xe đa dụng 7 chỗ thì Tucson lại đổ trọn vào nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ với thiết kế hiện đại, dễ di chuyển trong đô thị.

Mazda CX-8: CX-8 cung cấp không gian 7 chỗ và trải nghiệm sang trọng hơn nhưng đổi lại kích thước lớn, giá cao hơn và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Tucson là lựa chọn hợp lý nếu bạn ưu tiên sự tiện nghi, vận hành nhanh nhẹn hơn trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng.

Ford Territory: Territory có kiểu dáng thể thao và trang bị công nghệ khá đầy đủ nhưng vẫn chưa thể vượt cược được sự phổ biến của Tucson trong cộng đồng người dùng Việt nhờ hệ thống phân phối đại lý mạnh và chính sách chăm sóc khách hàng tốt.

Mazda CX-5: CX-5 vẫn là lựa chọn ưa thích cho kiểu dáng thể thao, cảm giác lái “gắt” hơn nhưng Tucson 2025 với vận hành êm ái và công nghệ an toàn nhiều hơn đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt.

Mitsubishi Outlander: Outlander tập trung nhiều cho tính thực dụng, kiểu dáng cơ bản, trong khi Tucson mang tính thành thị và thời thượng hơn.

Kia Sportage: Sportage chia sẻ nền tảng Hyundai nhưng định vị thấp hơn một chút về giá trị và trang bị, Tucson 2025 rõ ràng dẫn đầu về kích thước, cảm giác lái và nhiều tiện nghi.

Kết luận

Hyundai Tucson 2025 chính là câu trả lời đanh thép cho định kiến lâu nay về “xe Hàn lái nhạt”. Xe không chỉ ghi điểm bởi thiết kế ấn tượng, tiện nghi vượt trội mà còn tạo niềm tin về khả năng vận hành, cảm giác lái tự tin và an toàn cho người dùng Việt.

Tucson đã thay đổi, mạnh mẽ và tinh tế hơn, một chiếc SUV hoàn hảo để bạn khẳng định phong cách sống hiện đại, năng động giữa thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các mẫu SUV cỡ C.

Với những nâng cấp toàn diện này, Tucson không chỉ là lựa chọn phổ biến ở Việt Nam mà còn là biểu tượng cho một thế hệ xe Hàn Quốc tự tin, khẳng định bản lĩnh xe “Made for Vietnam”.