Xem trước mẫu xe Hyundai Tucson thế hệ mới với thiết kế vuông vức

Hyundai Tucson 2026 dự kiến sẽ ra mắt quý III/2026 với thiết kế cơ bắp, bỏ động cơ diesel, thêm trợ lý AI Gleo và có thêm phiên bản PHEV hoạt động thuần điện khoản 100 km. Theo chuyên trang Korean Car Blog, Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo (tên mã NX5) dự kiến chính thức ra mắt toàn cầu vào quý III năm 2026.

Đây được xem là một trong những mẫu SUV chủ lực của Hyundai trong tương lai gần, hứa hẹn có sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. Mẫu Tucson mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới có tên gọi “Art of Steel”, với tạo hình cơ bắp, mạnh mẽ hơn so với bản hiện tại.

Ngoại hình của xe lấy cảm hứng từ concept N Vision 74 và mẫu xe chạy hydro Hyundai Nexo, đồng thời mang phong cách off-road đặc trưng như các dòng xe Land Rover, phù hợp với xu hướng SUV đô thị kết hợp khả năng vượt địa hình.

Bên trong khoang lái, Hyundai Tucson 2026 hứa hẹn sẽ có những thay đổi đột phá, đáng chú ý nhất là việc tích hợp hệ điều hành mới Pleos OS, giao diện người dùng mô phỏng giống điện thoại thông minh cùng màn hình tỷ lệ 16:9 hiện đại.

Ngoài ra, xe có thể được trang bị công nghệ lái bán tự động cấp độ 2.5, đi kèm trợ lý ảo AI có tên Gleo. Trợ lý này có khả năng nhận diện giọng nói để thực hiện các thao tác điều hướng, giải trí và hỗ trợ người dùng trong quá trình lái xe.

Điểm đáng chú ý là Hyundai sẽ loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ diesel trên Tucson thế hệ mới. Thay vào đó, xe chỉ được cung cấp hai tùy chọn động cơ là hybrid và plug-in hybrid (PHEV). Riêng bản PHEV được kỳ vọng có phạm vi vận hành thuần điện lên tới 100 km, phù hợp với xu hướng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Tại Hàn Quốc, giá khởi điểm của Hyundai Tucson 2026 được dự đoán khoảng 34 triệu won, tương đương khoảng 624 triệu đồng. Mức giá này tạo sức ép không nhỏ lên các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C, nhất là khi mẫu xe sở hữu loạt công nghệ tiên tiến và thiết kế đột phá.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Hyundai Tucson hiện mới chỉ có bản facelift ra mắt từ cuối năm 2024 với ba tùy chọn động cơ: xăng 2.0L, xăng tăng áp 1.6L và diesel 2.0L. Giá bán dao động từ 769 triệu đến 989 triệu đồng tùy phiên bản.