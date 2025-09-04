Hyundai Tucson cũ được ưa chuộng

Hyundai Tucson gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2010 và đã có nhiều cải tiến trong suốt 15 năm qua. Dẫu vậy, Tucson vẫn chưa bao giờ mất sức hút với khách hàng Việt, và luôn là một trong những lựa chọn được cân nhắc hàng đầu khi có nhu cầu mua SUV hạng C.

Không chỉ xe mới, ở thị trường mua bán ô tô cũ thì Hyundai Tucson cũng là một trong những mẫu xe rất hấp dẫn khách hàng dù giá bán không hề rẻ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một chiếc Hyundai Tucson 2015 với tuổi đời tới 10 năm nhưng hiện vẫn được rao bán với giá trên 500 triệu đồng.

Hyundai Tucsson đời 2015 vẫn có giá bán rất cao (Ảnh: Chụp màn hình).

Với đời mới hơn, mẫu Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC đời 2022 với số ODO trên 30.000 km, hiện được nhiều chủ xe rao bán ở giá xung quanh 828 triệu đồng. Ở năm 2022, mẫu xe này có giá niêm yết 1020 triệu đồng, với giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng 1164 triệu đồng. Điều này cho thấy mức giữ giá rất ấn tượng của Tucson.

Khả năng giữ giá của Tucson đến từ chất lượng và sự bền bỉ của sản phẩm này. Theo đánh giá của Consumer Reports (CR - tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ), Hyundai Tucson là một trong những mẫu xe được ưa chuộng bởi độ tin cậy, tính thực dụng và giá cả rất phải chăng. Đây cũng là một trong những mẫu xe rất được ưa chuộng khi khách hàng có nhu cầu mua xe cũ, trong đó các đời xe được đánh giá cao nhất là 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023.

Hyundai Tucson 2023 là một trong những đời xe cũ được ưa chuộng.

Hiện nay, Hyundai Tucson 2025 được bán trên thị trường là thế hệ thứ 4, thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời từ tháng 10/2024. Xe có 3 loại động cơ cho người sử dụng lựa chọn gồm:

- Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

- Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

- Động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Với tổng cộng 5 phiên bản, giá bán dao động từ 769 - 989 triệu đồng, xe có giá bán rất hợp lý, phù hợp tài chính nhiều khách hàng Việt.