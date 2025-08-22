Bán chạy nhất tháng cuối, Mitsubishi Xforce vẫn chưa thể xưng vương

Khi mà thị trường ô tô Việt Nam đang phục hồi, Mitsubishi Xforce đã áp dụng trở lại các chính sách ưu đãi và giảm giá. Hành động này đã giúp mẫu xe của Mitsubishi ghi nhận doanh số ấn tượng và lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc SUV đô thị từ tay Toyota Yaris Cross. Mặc dù vậy, khi xét đến toàn bộ 6 tháng đầu năm 2025, Xforce vẫn không thể vượt qua đối thủ chính đến từ Toyota.

Mitsubishi Xforce bức phá ngoạn mục với 1.431 xe bán ra trong tháng 6/2025.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 6/2025, phân khúc SUV đô thị (B-SUV) đã bán ra tổng cộng 6.132 xe, tăng khoảng 1.200 xe, tương đương gần 24% so với tháng trước. Đây là một trong những phân khúc phục hồi tốt nhất sau hai tháng đầu quý 2 có phần chững lại.

Đặc biệt, Mitsubishi Xforce đã có một tháng bứt phá ngoạn mục với doanh số tăng 832 xe để đạt 1.431 xe, tương đương hơn 138% so với tháng trước. Kết quả này giúp Xforce lần đầu tiên trong năm 2025 giành lại ngôi đầu bảng, trong khi Toyota Yaris Cross chỉ đạt 1.150 xe, kém Xforce gần 300 xe.

Một mẫu SUV đô thị khác là KIA Seltos cũng ghi nhận sự tăng trưởng với 506 xe bán ra trong tháng 6, tăng 160 xe, tương đương hơn 46% so với tháng 5. Thành tích này giúp Seltos trở lại nhóm 4 mẫu xe dẫn đầu phân khúc, chỉ xếp sau Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross (806 xe).

Toyota Yaris Cross vẫn là ông vua trên thị trường SUV đô thị trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trong khi đó, Hyundai Creta lại ghi nhận doanh số sụt giảm. Sau tháng 4 bùng nổ với hơn 1.000 xe bán ra, mẫu xe này chỉ bán được 420 xe trong tháng 6, tương đương mức giảm 54 xe so với tháng 5/2025.

Cuộc đua doanh số trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam hiện đang trở nên khó lường với sự biến động của doanh số phụ thuộc nhiều vào chính sách giảm giá và ưu đãi từ các hãng cũng như hệ thống đại lý phân phối. Tính đến thời điểm hiện tại, Toyota Yaris Cross vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số trong nửa đầu năm 2025 với 5.420 xe bán ra, trong khi Mitsubishi Xforce, Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo, với mỗi mẫu xe đều đã cán mốc doanh số lũy kế 3.000 xe.