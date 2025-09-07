Mitsubishi XForce giảm giá lên đến 60 triệu đồng để thu hút khách hàng Việt

Tháng 9, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe mới với ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Bên cạnh đó, từ tháng 9 đến tháng 11, khách hàng sử dụng Xpander sẽ nhận được ưu đãi lên đến 80% cho hơn 80 phụ tùng sửa chữa của mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc này. Hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 60 triệu) dành cho phiên bản GLX. Hai phiên bản Ultimate và Premium ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá cao nhất lên đến 21 triệu.

Mitsubishi Xforce tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản gồm GLX, Exceed, Premium, với giá bán từ 620 - 699 triệu đồng, riêng phiên bản Ultimate có giá bán cao nhất. Xe có thông số kỹ thuật dài x rộng x cao lần lượt là: 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.650mm. Khoảng sáng gầm 222mm cùng bán kính quay đầu chỉ 5.2 m, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Đáng chú ý xe sẽ hữu thiết kế Horizontal Axis nhận diện mới nhất của Mitsubishi Motors.

Các chi tiết Dynamic Shield vẫn được hiện diện thông qua phần đèn Led có tạo hình chữ L, cản trước và hai bên mặt ca lăng có hiệu ứng chiều sâu. Phần đuôi xe sử dụng thiết kế đèn tạo hình chữ T tương tự đèn chiếu sáng phía trước.

Nội thất xe hướng đến sự thực dụng với bảng điều khiển trung tâm được thiết kế trải rộng theo phương ngang. Ngoài ra chất liệu vải mélange xuất hiện khá nhiều, đây là loại vật liệu chống bám bẩn tốt, dễ dàng lau chùi theo các thông thường.

Tương tự Indonesia, xe được trang bị màn hình kép gồm màn trung tâm 12.3 inch, đồng hồ điện tử 8 inch. Xe được bố trí nhiều vị trí để điện thoại tiện dụng, kết hợp với hệ thống sạc không dây phía trước cùng các cổng sạc USB-A và USB-C cho cả hai hàng ghế. Ngoài ra, Mitsubishi Xforce bản Ultimate còn được tích hợp hệ thống âm thanh 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium.

Các phiên bản của xe đều được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L Mivec, cho công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 141 Nm, dẫn động cầu trước kết hợp với hộp số CVT. Hai phiên bản Premium, Ultimate được trang bị thêm bốn chế độ lái gồm bình thường, sỏi đá, bùn lầy và chế độ chạy đường trơn trượt.

Về an toàn, ngoài các trang bị cơ bản thì phiên bản tiêu chuẩn sẽ có một số tính năng như camera lùi, 4 túi khí, kiểm soát khi vào cua AYC, phiên bản Premium có thêm 2 túi khí bổ sung, kiểm soát hành trình, cảm biến lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Phiên bản cao nhất có đầy đủ hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng,….

Mitsubishi Xforce ra mắt có phần khá muộn khi phân khúc SUV cỡ B hiện đang khá đông với những cái tên như Hyundai Creta (640-740 triệu đồng), Kia Seltos (599-719 triệu đồng), Honda HR-V (699-871 triệu đồng), Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Nissan Kicks (789-858 triệu đồng).

Sau thành công của Mitsubishi Xpander, nhà sản xuất cũng đặt kỳ vọng khá nhiều về mẫu SUV mới của hãng khi được phát triển dựa trên thị hiếu của người dùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đây cũng đang là phân khúc dần thu hút được sự chú ý của người dùng. Tuy nhiên giá bán vẫn là một rào cản khá lớn khi các đối thủ luôn có sự cạnh tranh khốc liệt về giá.

Ngoài ra, trong tháng 9/2025, Khi mua Xpander sẽ nhận được hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất dành cho phiên bản AT và AT Premium, cùng quà tặng camera 360 hoặc camera lùi. Xpander MT sản xuất 2024 nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, quà phiếu nhiên liệu trị giá lên tới 15 triệu đồng. Mẫu xe Xpander Cross có tổng giá trị khuyến mại tương đương 75 triệu, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera 360.

Nhân dịp Mitsubishi Triton cùng đội đua Ralliart giành chức vô địch giải đua Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025, tất cả các khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% phí trước bạ tương đương 56 triệu đồng và quà tặng trị giá 10 triệu từ NPP khi mua các phiên bản của mẫu xe Triton. Riêng phiên bản GLX, còn được tặng thêm gói hỗ trợ tài chính MAF (lãi suất 6% cố định trong 24 tháng.

Ở dòng xe sedan hạng B Attrage đang được hỗ trợ lên đến 100% phí trước bạ, phiếu nhiên liệu trị giá lên đến 20 triệu cùng quà tặng như anten vây cá hoặc camera lùi, tùy phiên bản. Cụ thể, dòng CVT Premium được giảm 24,5 triệu đồng tương đương 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng và quà tặng nâng tổng ưu đãi lên đến hơn 45 triệu đồng. Ở phiên bản MT được ưu đãi lên đến 48,5 triệu đồng.