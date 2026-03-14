Những điểm nhấn của Mazda CX-5 so với các đối thủ cùng phân khúc

Về ngoại thất

Nhìn từ phía trước, New Mazda CX-5 gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng LED hiện đại được thiết kế như đôi mắt sắc sảo, tạo cảm giác sống động và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt được thay đổi với tạo hình 3D xếp tầng, kết hợp hài hòa với cụm đèn hai bên tạo nên diện mạo cá tính.

Kích thước của CX-5 với dài 4.590 mm và rộng 1.845 mm, giúp xe trông khỏe khoắn, đồng thời mang lại không gian nội thất rộng rãi cho người dùng. Đèn LED cao cấp có khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu, đảm bảo ánh sáng tối ưu và giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển.

Phần thân xe nổi bật với bộ la-zăng 19 inch thiết kế mới, tạo điểm nhấn thể thao và hiện đại. Thân xe không có nhiều đường gân góc cạnh mà sử dụng các khối mềm mại, dứt khoát, tạo cảm giác liền mạch và tinh tế. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt thân xe thay đổi theo góc nhìn, mang lại vẻ ngoài sống động.

Bộ mâm Goshintai của CX-5 được thiết kế lấy cảm hứng từ Mazda CX-8 góp phần tạo nên dáng vẻ cơ bắp như một loài thú đang săn mồi. Phần đuôi xe nổi bật với ống xả kép mạ chrome sáng bóng, tạo phong cách thể thao và sang trọng hơn thế hệ trước.

Về nội thất

Nội thất xe được thiết kế theo triết lý lấy con người làm trung tâm của Mazda, mang đến trải nghiệm lái thoải mái và trực quan. Vô lăng bọc da tích hợp sưởi và màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái giúp người lái dễ dàng theo dõi khi vận hành.

Ghế ngồi ứng dụng kết cấu SkyActiv-Vehicle Architecture giúp định hình cột sống tự nhiên, tạo sự thoải mái cho hành khách. Khung gầm và hệ thống treo mới giúp xe vận hành êm ái, chắc chắn và cách âm tốt hơn.

Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như kính chống tia UV, kính trước hai lớp, gương chống chói tự động, cốp điện và cửa sổ trời. Hàng ghế sau rộng rãi cho ba người lớn, có thể gập xuống thành bệ tỳ tay kèm khay đựng cốc và cổng sạc USB.

Khoang hành lý của CX-5 không phải là rộng so với nhiều đối thủ, nhưng với dung tích 505 lít có thể cho phép xe chứa được khoảng 4–5 vali, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa. Hệ thống âm thanh Bose 10 loa tự điều chỉnh âm lượng theo tốc độ xe mang lại trải nghiệm giải trí sống động.

Động cơ, an toàn và giá bán

Xe CX-5 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trên xe có các công nghệ an toàn nổi bật gồm hệ thống i-Activsense, cảnh báo người lái nghỉ ngơi và kiểm soát hành trình thông minh. Bên cạnh đó còn có các công nghệ cảnh báo người lái nghỉ ngơi DDA sử dụng camera trước để phân tích sự mất ổn định và cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh; hệ thống phanh thông minh chủ động/hỗ trợ lực phanh trước sau dùng camera và cảm biến có tầm quét đến 200 m.

Hiện nay, New Mazda CX-5 được phân phối với nhiều phiên bản, gói tùy chọn Sport và Exclusive cùng 6 màu sơn ngoại thất đa dạng, đáp ứng nhiều phong cách khách hàng. Với giá khởi điểm từ 709 triệu đồng cùng nhiều gói tùy chọn trang trí và màu sắc đa dạng, New Mazda CX-5 cạnh tranh khá mạnh về giá bán trong phân khúc C-SUV 5 chỗ.

Đánh giá chung về ưu nhược điểm

New Mazda CX-5 nổi bật với thiết kế ngoại thất hiện đại, cụm đèn LED sắc sảo, lưới tản nhiệt 3D cùng bộ mâm 19 inch Goshintai mang đậm phong cách thể thao và mạnh mẽ. Nội thất được phát triển theo triết lý lấy người lái làm trung tâm, trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, ghế SkyActiv-Vehicle Architecture êm ái và hệ thống âm thanh Bose 10 loa mang lại trải nghiệm thoải mái. Xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L bền bỉ, tích hợp nhiều công nghệ an toàn i-Activsense hiện đại và có giá khởi điểm từ 709 triệu đồng, tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc C-SUV.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Mazda CX-5 vẫn tồn tại một số hạn chế khi vẫn sử dụng động cơ xăng truyền thống thay vì hybrid hoặc điện, khiến trải nghiệm vận hành không khác nhiều so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, việc chuyển nhiều thao tác từ phím bấm vật lý sang màn hình cảm ứng có thể khiến người lái dễ mất tập trung khi điều khiển. Ngoài ra, khoang chứa đồ của xe vẫn chưa thật sự nổi bật so với một số đối thủ cùng phân khúc.