Mazda CX-5 điều chỉnh thiết kế bên trong nội thất

Mazda vừa xác nhận loại bỏ núm xoay điều khiển Commander Knob trên mẫu CX-5 mới, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận thiết kế giao diện người dùng của hãng xe Nhật Bản. Trang bị này từng là đặc trưng trên nhiều dòng xe Mazda suốt hơn một thập kỷ.

Thay thế cho hệ thống cũ là nền tảng Mazda Connect thế hệ mới tích hợp Google Built-In. Theo đại diện Mazda, việc chuyển đổi được ví như quá trình thay thế giao diện điều khiển vật lý sang màn hình cảm ứng hiện đại, tương tự sự chuyển mình của các thiết bị điện tử tiêu dùng.

Dù thay đổi phương thức tương tác, hãng khẳng định mục tiêu cốt lõi vẫn là giảm tối đa sự xao nhãng khi lái xe, đồng thời tăng khả năng linh hoạt cho hệ thống thông tin giải trí. Một trong những nguyên nhân chính khiến Mazda từ bỏ Commander Knob là sự phổ biến của các nền tảng như Android Auto và Apple CarPlay. Trước đây, Mazda từng hạn chế màn hình cảm ứng để tránh việc người lái phải rời mắt khỏi đường.

Tuy nhiên, khi các ứng dụng di động được thiết kế tối ưu cho thao tác chạm vuốt, việc điều khiển bằng núm xoay trở nên kém hiệu quả. Với hệ thống Google Built-In mới, người dùng có thể truy cập hơn 350 ứng dụng trực tiếp trên xe, khiến phương thức điều khiển cũ không còn phù hợp.

Để bù đắp cho việc loại bỏ núm xoay vật lý, Mazda nâng cấp khả năng điều khiển đa phương thức trên xe. Các nút bấm trên vô lăng được thiết kế lại nhằm hỗ trợ truy cập nhanh camera 360 độ, chế độ lái M-Drive và các nguồn giải trí, đồng thời hiển thị thông tin trực tiếp trên cụm đồng hồ.

Các chức năng điều hòa được đưa lên màn hình cảm ứng nhưng được cố định vị trí để dễ thao tác. Ngoài ra, hệ thống nhận diện giọng nói đóng vai trò quan trọng, cho phép người lái thực hiện nhiều tác vụ mà không cần rời tay khỏi vô lăng.

Mazda xem việc áp dụng giao diện mới trên CX-5, dòng xe bán chạy nhất của hãng, như một phép thử quan trọng trước khi mở rộng sang các mẫu xe khác. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô, khi các nhà sản xuất dần chuyển sang giao diện cảm ứng và hệ sinh thái ứng dụng tích hợp sâu hơn, đồng thời vẫn phải cân bằng yếu tố an toàn và trải nghiệm sử dụng.