Kia K4 sắp ra mắt, dùng động cơ hybrid

Sau khi xuất hiện tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026 vào tháng 6 vừa qua, mẫu xe Kia K4 thế hệ mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị mở bán tại thị trường Đông Nam Á. Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ khuấy động lại phân khúc sedan hạng C vốn đang cạnh tranh gay gắt.

Tại Việt Nam, mẫu xe này từng được biết đến dưới tên gọi Kia K3. Sự thay đổi tên gọi nằm trong chiến lược chuẩn hóa toàn cầu của thương hiệu Hàn Quốc, khi tên K3 hiện đã được chuyển xuống sử dụng cho dòng sedan hạng B thay thế Rio.

Mẫu xe Kia K4 thế hệ mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Kia K4 được phát triển với ba cấu hình thân xe gồm sedan, hatchback và wagon. Trong đó, phiên bản sedan có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.710 x 1.850 x 1.420 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với Honda Civic, K4 có lợi thế về chiều dài tổng thể, chiều rộng và chiều cao.

Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của mẫu xe Hàn Quốc vẫn ngắn hơn đôi chút so với đối thủ Nhật Bản. Những thông số này cho thấy Kia tiếp tục định vị K4 trong nhóm sedan cỡ C, nơi có sự cạnh tranh từ nhiều thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc.

Về ngoại hình, K4 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Opposites United đang được Kia áp dụng trên các sản phẩm thế hệ mới. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng có đồ họa lấy cảm hứng từ bản đồ sao, kết hợp các thấu kính LED dạng khối lập phương.

Phiên bản sedan có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.710 x 1.850 x 1.420 mm.

Lưới tản nhiệt được thiết kế tương đối gọn, trong khi hốc hút gió trung tâm trên cản trước có kích thước lớn. Nhìn từ bên hông, mẫu sedan sở hữu đường mui vuốt thấp theo phong cách fastback, kết hợp các vòm bánh xe tạo hình nổi khối. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch, đi kèm lốp 235/40.

Nếu được trang bị gói GT-Line, K4 sẽ có thêm những khác biệt về ngoại thất. Các chi tiết nhận diện gồm cản trước và cản sau thiết kế riêng, đường viền cửa màu crom satin, cùng ốp gương chiếu hậu và ốp sườn sơn đen bóng.

Khoang cabin của Kia K4 được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng táp-lô chia thành hai tầng. Khu vực điều khiển trung tâm tập trung ba màn hình, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí cùng kích thước và màn hình 5 inch dành riêng cho hệ thống điều hòa.

Xe trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.6L hút khí tự nhiên với một mô-tơ điện.

Trang bị tiện nghi trên xe còn có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập và ghế trước tích hợp chức năng thông gió. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, cho phép mở rộng không gian chứa hành lý khi cần thiết.

Những trang bị này giúp K4 duy trì khả năng cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ và tiện nghi bên trong xe. Không giống như phiên bản từng xuất hiện tại triển lãm KLIMS 2026, dòng xe Kia K4 sắp phân phối chính thức tại Malaysia nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid.

Hệ thống này là sự kết hợp giữa động cơ xăng I4, dung tích 1.6L hút khí tự nhiên với một mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Tổng công suất của hệ truyền động đạt 154 mã lực. Việc bổ sung mô-tơ điện giúp hệ thống truyền động có thêm khả năng hỗ trợ động cơ xăng trong quá trình tăng tốc, đồng thời hướng đến giảm mức tiêu thụ nhiên liệu so với cấu hình chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Khoang cabin của Kia K4 được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng táp-lô chia thành hai tầng.

Dù thời điểm ra mắt chính thức và giá bán cụ thể tại Malaysia chưa được ấn định, Kia K4 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng mở rộng sang các thị trường lân cận trong khu vực, bao gồm Việt Nam. Sự xuất hiện của thế hệ mới với thiết kế lột xác và công nghệ hybrid tiên tiến được đánh giá là làn gió mới giúp dòng sedan cỡ C này lấy lại sức hút và cải thiện doanh số trước các đối thủ cùng phân khúc.