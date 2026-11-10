Mitsubishi Xpander Cross 2023 mất giá ra sao sau 3,5 năm?

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2023 với giá bán 698 - 703 triệu đồng, Mitsubishi Xpander Cross hiện được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá phổ biến khoảng 470 - 550 triệu đồng. Sau khoảng 3,5 năm sử dụng, mẫu MPV này đã giảm giá đáng kể so với thời điểm mở bán.

Một số tin rao bán xe Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Theo khảo sát thị trường xe cũ, Mitsubishi Xpander Cross sản xuất năm 2023 đang được rao bán ở nhiều tỉnh, thành phố với mức giá khác nhau. Trong đó, những chiếc xe có giá thấp nhất khoảng 470 triệu đồng, trong khi một số xe được chào bán ở mức 550 triệu đồng.

Cụ thể, một chiếc Xpander Cross 2023 tại Quảng Ninh được rao bán 480 triệu đồng, nhưng đã đi khoảng 90.000 Km. Một chiếc khác tại Hà Nội có giá 470 triệu đồng, số Odo khoảng 50.000 Km. Trong khi đó, xe tại TP.HCM có mức giá 520 triệu đồng với Odo 30.000 Km và 515 triệu đồng với quãng đường sử dụng 38.340 Km.

Ở nhóm xe có số Odo thấp hơn, một chiếc tại TP.HCM được rao bán 525 triệu đồng, đã đi khoảng 20.000 Km. Một xe khác tại Hà Nội có giá 515 triệu đồng, Odo 22.700 Km. Tại Lâm Đồng, chiếc Xpander Cross 2023 có Odo 32.000 Km được chào bán 480 triệu đồng.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Đáng chú ý, mức giá 550 triệu đồng xuất hiện ở một chiếc xe tại Cần Thơ, dù đã đi khoảng 61.000 Km. Một số xe khác tại Hải Phòng được rao bán 515 - 525 triệu đồng, trong đó có xe đã đi khoảng 70.000 Km.

Như vậy, với giá rao bán dao động 470 - 550 triệu đồng, Mitsubishi Xpander Cross 2023 hiện thấp hơn khoảng 148 - 233 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 698 - 703 triệu đồng. Tương ứng, mức giảm giá khoảng 21 - 33% sau khoảng 3,5 năm.

Nếu lấy mức giá rao bán trung bình của 10 chiếc xe trong khảo sát, con số đạt khoảng 511,5 triệu đồng. So với mức giá niêm yết trung bình khoảng 700 triệu đồng khi ra mắt, Xpander Cross đã giảm khoảng 188,5 triệu đồng, tương đương gần 27% giá trị.

Tuy nhiên, mức giảm trên được tính theo giá niêm yết và giá rao bán xe cũ, chưa phải mức chênh lệch chính xác giữa chi phí mua xe ban đầu và số tiền thu về khi bán lại. Thời điểm năm 2023, Mitsubishi từng áp dụng các chương trình ưu đãi 50% hoặc 100% lệ phí trước bạ tùy giai đoạn. Vì vậy, chi phí thực tế của người mua mới có thể bằng hoặc cao hơn giá niêm yết, khiến mức khấu hao tính theo số tiền bỏ ra ban đầu có sự khác biệt.

Bên cạnh đó, giá xe cũ còn phụ thuộc vào số Odo, tình trạng thân vỏ, nội thất, lịch sử bảo dưỡng, số chủ sở hữu và khu vực giao dịch. Những chiếc xe đi ít, có lịch sử sử dụng rõ ràng thường được chủ xe kỳ vọng bán với giá cao hơn.

Nhìn chung, sau khoảng 3,5 năm, Mitsubishi Xpander Cross vẫn giữ được mức giá bán lại khoảng 470 - 550 triệu đồng, tương ứng còn khoảng 67 - 79% giá niêm yết ban đầu. Đây là mức giá tham khảo trên thị trường rao bán, người mua và người bán có thể tiếp tục thương lượng trước khi giao dịch.