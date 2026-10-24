Đắn đo Toyota Vios hay Hyundai Accent, rồi tôi "quay xe" với cả hai

Toyota Vios và Hyundai Accent là hai mẫu sedan nhỏ gọn.

Từng nghĩ tới Toyota Vios và Hyundai Accent

Khi bắt đầu tìm mua ô tô, tôi từng phân vân giữa Toyota Vios và Hyundai Accent. Cả hai đều thuộc phân khúc sedan hạng B, có kích thước vừa phải, phù hợp với nhu cầu đi lại của một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định bỏ qua cả hai để chọn Mitsubishi Xpander Cross 2023. Quyết định có phần khác với dự tính ban đầu, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy có lý do để hài lòng.

Ban đầu, Toyota Vios và Hyundai Accent nằm trong danh sách ưu tiên vì đáp ứng khá nhiều tiêu chí của tôi. Một chiếc sedan cỡ B đủ phục vụ nhu cầu đi làm hằng ngày, đưa vợ con đi chơi cuối tuần và về quê vào những dịp lễ, Tết. Kích thước xe không quá lớn, việc di chuyển trong đô thị tương đối thuận tiện, trong khi chi phí mua xe và sử dụng cũng nằm trong khả năng tài chính của gia đình.

Một phần nội thất mẫu Hyundai Accent mới.

Toyota Vios có lợi thế về danh tiếng thương hiệu, tính phổ biến trên thị trường và khả năng giữ giá khi bán lại. Trong khi đó, Hyundai Accent thu hút sự chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi và cách bố trí nội thất phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn gia đình. Nếu chỉ xét nhu cầu di chuyển thông thường của hai vợ chồng và một cô con gái nhỏ, cả hai mẫu xe đều có thể đáp ứng tốt.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi tôi nghĩ xa hơn những chuyến đi thường ngày. Gia đình có con nhỏ đồng nghĩa với việc hành lý hiếm khi gọn nhẹ như dự tính. Ngoài vali, túi xách, quần áo và đồ dùng cá nhân, mỗi chuyến đi còn có thể phát sinh xe đẩy em bé, đồ chơi, sữa, thức ăn và nhiều vật dụng khác. Khi con lớn hơn, nhu cầu mang theo đồ đạc cũng thay đổi, nhưng không có nghĩa hành lý sẽ ít đi.

Khoang hành lý của sedan có thể đáp ứng những chuyến đi thông thường, nhưng khả năng chuyên chở còn phụ thuộc vào kích thước và hình dáng đồ vật. Một chiếc xe đẩy em bé cồng kềnh, vài thùng hàng cần mang về quê hay những món đồ mua sắm lớn đôi khi khiến việc sắp xếp trở nên bất tiện. Tôi không muốn mỗi lần đi xa lại phải tính toán xem món nào nên mang, món nào có thể để lại ở nhà.

Một lý do khác khiến tôi thay đổi lựa chọn là nhu cầu chở thêm người. Gia đình hiện tại chỉ có hai vợ chồng và một con nhỏ, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cần đưa ông bà đi ăn cưới, dự đám giỗ, thăm họ hàng hoặc tham gia những dịp hiếu hỉ. Khi có thêm người thân đi cùng, một chiếc sedan 5 chỗ sẽ nhanh chóng chạm giới hạn về số ghế.

Chọn MPV "quốc dân" Mitsubishi Xpander Cross

Từ những tình huống ấy, tôi bắt đầu cân nhắc một chiếc xe rộng rãi hơn, dù biết nhu cầu sử dụng thường ngày chưa chắc khai thác hết khả năng của xe. Mitsubishi Xpander Cross 2023 dần trở thành phương án phù hợp.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 có khoang hành khách rộng rãi và gầm cao.

So với Vios và Accent, Xpander Cross có lợi thế về không gian sử dụng nhờ cấu hình 7 chỗ ngồi. Khi chỉ có ba thành viên trong gia đình, hàng ghế sau có thể được gập lại để mở rộng không gian chở đồ. Khi cần đưa thêm người thân đi cùng, hàng ghế thứ ba có thể phát huy tác dụng. Cách bố trí linh hoạt ấy giúp tôi giải quyết đồng thời hai nhu cầu: chở người trong những dịp đặc biệt và chở hành lý, hàng hóa trong các chuyến đi gia đình.

Tất nhiên, lựa chọn Xpander Cross cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một số đánh đổi. Xe có kích thước lớn hơn sedan, nên việc xoay xở trong những con đường hẹp hay tìm chỗ đỗ tại khu vực đông đúc có thể vất vả hơn. Với gia đình chỉ có ba người, hàng ghế thứ ba cũng không phải lúc nào cần dùng đến. Nếu chủ yếu đi làm, đưa đón con và thỉnh thoảng đi chơi gần, Vios hay Accent có thể là lựa chọn kinh tế và vừa vặn hơn.

Tuy nhiên, khi mua ô tô, tôi không chỉ tính đến nhu cầu ở thời điểm hiện tại mà còn muốn dự phòng cho những tình huống phát sinh trong vài năm tới. Khoản tiền bỏ ra để mua xe không nhỏ, vì vậy tôi muốn phương tiện có thể phục vụ nhiều mục đích, thay vì chỉ phù hợp với một vài nhu cầu cố định.

Tôi từng nghĩ chọn sedan là hợp lý vì gia đình ít người. Sau cùng, tôi lại nghiêng về phương án có phần dư thừa so với nhu cầu thường ngày. Với tôi, dư chỗ ngồi và dư không gian chứa đồ đôi khi hữu ích hơn việc phải tìm cách xoay xở khi cần. Tất nhiên, sự rộng rãi ấy chỉ đáng giá khi người mua chấp nhận được chi phí sở hữu và những bất tiện đi kèm.

Bỏ qua Toyota Vios và Hyundai Accent để mua Mitsubishi Xpander Cross 2023 không có nghĩa hai mẫu sedan kia kém phù hợp. Chúng chỉ không còn là lựa chọn sát nhất với cách gia đình tôi dự định sử dụng ô tô. Sau cùng, chiếc xe phù hợp không nhất thiết phải vừa khít với nhu cầu hiện tại, mà cần đáp ứng được những tình huống thực tế mà chủ xe thường gặp.

Với gia đình tôi, thêm chỗ cho một chiếc xe đẩy, vài kiện hàng hay người thân trong những dịp cần thiết có giá trị hơn việc sở hữu một chiếc xe vừa đủ cho những chuyến đi hằng ngày. Vì vậy, sau nhiều lần đắn đo giữa Vios và Accent, tôi quyết định "quay xe" sang Xpander Cross. Ít nhất, tôi có thêm sự chủ động khi cả gia đình muốn lên xe và cùng nhau đi đâu đó mà không phải cân nhắc quá nhiều về chỗ ngồi hay hành lý.

* Bài chia sẻ thể hiện góc nhìn riêng của độc giả Trần Đình Huy (TP.HCM).