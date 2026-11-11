Đây là các dòng sedan hạng B giá hợp lý, đáng lựa chọn hiện nay

Toyota Vios

Toyota Vios 2026 có giá niêm yết từ 458–553 triệu đồng, tiếp tục thu hút khách hàng nhờ độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý. Xe sở hữu diện mạo hiện đại với lưới tản nhiệt góc cạnh, đèn LED và mâm hợp kim 15 inch.

Không gian cabin rộng rãi, hàng ghế sau thoải mái, đi kèm màn hình cảm ứng 9 inch và các tiện nghi thiết yếu. Vios sử dụng động cơ 1.5L công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số CVT hoặc số sàn, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,5–6 lít/100 km.

Hệ thống an toàn có ABS, EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, thiết kế, công nghệ và cảm giác lái của Vios chưa thực sự nổi bật, một số trang bị cao cấp chỉ có trên bản G CVT.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2026 có giá niêm yết 439–569 triệu đồng, nổi bật với phong cách thiết kế trẻ trung, thể thao lấy cảm hứng từ Elantra và Sonata. Xe có kích thước 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, trục cơ sở 2.670 mm, mang đến không gian cabin rộng rãi và khoang hành lý dung tích 500 lít.

Nội thất được trang bị màn hình đôi, vô-lăng bọc da, kết nối Apple CarPlay, Android Auto; các bản cao cấp có thêm ghế da, điều hòa tự động và làm mát ghế trước. Động cơ SmartStream G 1.5L cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc CVT, cùng gói an toàn Hyundai SmartSense và tối đa 6 túi khí.

Dù vậy, màn hình giải trí 8 inch, viền màn hình khá dày và ghế nỉ trên hai phiên bản thấp của dòng sedan Accent vẫn là những điểm chưa thực sự hấp dẫn.

Honda City

Honda City 2026 có giá niêm yết 539–569 triệu đồng, sở hữu kiểu dáng thể thao, trẻ trung với đèn pha LED và tùy chọn mâm 15–16 inch. Không gian nội thất rộng rãi, ghế bọc da, hàng ghế sau thoải mái, đi kèm màn hình giải trí 8–10 inch, âm thanh 8 loa và tính năng khởi động từ xa.

Phiên bản RS được bổ sung Apple CarPlay, Android Auto không dây và Honda CONNECT, trong khi động cơ 1.5L i-VTEC công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số CVT cho mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,6 lít/100 km. Gói an toàn Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn cùng chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP, góp phần tăng sức cạnh tranh cho mẫu sedan này.

Tuy nhiên, xe vẫn sử dụng ghế chỉnh cơ, thiếu cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, đồng thời bộ vá lốp chưa thuận tiện bằng lốp dự phòng.

Mazda2

Mazda2 2026 có giá niêm yết từ 418 – 537 triệu đồng, sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ KODO – Soul of Motion, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, trục cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 140 mm.

Ngoại thất xe được làm mới với lưới tản nhiệt kích thước lớn, viền chrome mở rộng, cụm đèn LED, cản trước được tinh chỉnh và la-zăng 5 chấu kép. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED cùng thiết kế cản sau liền mạch, tạo cảm giác hiện đại và vững chãi.

Khoang nội thất Mazda2 2026 mang phong cách tối giản, sử dụng vật liệu cao cấp, vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, màn hình trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và Mazda Connect. Các trang bị đáng chú ý gồm Android Auto, Apple CarPlay, Cruise Control, gương chống chói tự động và màn hình HUD tùy phiên bản.

Xe sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Về an toàn, phiên bản cao cấp được trang bị gói i-Activsense với các tính năng cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang khi lùi, chệch làn đường và công nghệ kiểm soát gia tốc GVC.

Đánh giá chung

Nhìn chung, các mẫu sedan trên đều đáng để lựa chọn. Mỗi dòng xe sẽ có những lợi thế riêng. Trong đó, Toyota Vios phù hợp với người ưu tiên độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng lâu dài; Hyundai Accent là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn thiết kế trẻ trung, nội thất rộng và nhiều tiện nghi trong tầm giá.

Honda City thích hợp với khách hàng đề cao khả năng vận hành, sức mạnh động cơ và công nghệ an toàn, trong khi Mazda2 phù hợp với người yêu thích thiết kế tinh tế, cảm giác lái và trang bị hỗ trợ hiện đại.

Vì vậy, người mua nên căn cứ vào ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế: chọn Vios để tối ưu tính kinh tế, Accent để cân bằng tiện nghi và giá bán, City để ưu tiên vận hành và an toàn hoặc Mazda2 để đề cao phong cách và trải nghiệm lái.