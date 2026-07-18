"Tôi chê Xpander Cross 2026, mòn mỏi chở Xpander Cross HEV"

Tôi đang sử dụng Mitsubishi Xpander Cross 2023 và đã gắn bó với một chiếc xe đủ lâu. Sau hơn ba năm, chiếc xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình bốn người, từ việc đi làm mỗi ngày đến những chuyến về quê hay du lịch cuối tuần. Vì thế, khi Xpander Cross 2026 ra mắt, nhiều bạn bè đều hỏi tôi có dự định đổi xe hay không.

Câu trả lời của tôi là không. Tôi chê vì Mitsubishi đã dành nhiều sự quan tâm cho phần nhìn, trong khi thứ tôi mong thay đổi nhất lại gần như vẫn đứng yên. Chính điều đó khiến tôi tiếp tục sử dụng chiếc xe hiện tại và mòn mỏi chờ một phiên bản hybrid (xăng lai điện).

Xpander HEV (dưới) không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng động cơ có thay đổi lớn so với Cross 2026 (trên).

Tôi không cần một chiếc Xpander Cross chỉ thay đổi tiện nghi

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Xpander Cross 2026 không thật sự tích cực. Thiết kế đầu xe mới mang lại cảm giác hiện đại hơn, nhưng bộ mâm hợp kim 17 inch lại không hợp gu thẩm mỹ của tôi. So với bộ mâm trên Xpander Cross 2023, thiết kế mới có nhiều chi tiết hơn nhưng lại thiếu đi sự khỏe khoắn và liền mạch mà tôi vẫn đánh giá cao.

Tôi cũng không thích thiết kế vô lăng mới. Phải nói rõ đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân, bởi thẩm mỹ mỗi người sẽ khác nhau. Tuy nhiên, với tôi, vô lăng trên Xpander Cross 2023 có cảm giác cứng cáp, cân đối và phù hợp với phong cách thực dụng của mẫu xe hơn, trong khi vô lăng mới khiến khoang lái mất đi phần nào bản sắc quen thuộc.

Những thay đổi trên Xpander Cross 2026 khó thuyết phục người đang chạy Xpander Cross 2023.

Nhiều người cho rằng bảng đồng hồ kỹ thuật số hay màn hình giải trí lớn hơn cũng khá đáng nâng cấp. Nhưng tôi lại cho rằng, những trang bị này chủ yếu giúp chiếc xe đẹp hơn khi ngồi vào khoang lái hoặc tạo cảm giác hiện đại hơn trong vài ngày đầu sử dụng mà thôi. Sau vài tháng, thứ người lái quan tâm nhiều nhất vẫn là chiếc xe vận hành ra sao, có thoải mái khi đi xa hay không,...

Tôi từng trải qua cảm giác háo hức khi đổi xe nên hiểu rất rõ giá trị của mỗi lần xuống tiền. Nếu chỉ thay đổi ngoại hình, bổ sung vài trang bị tiện nghi nhưng trải nghiệm hằng ngày gần như không khác biệt, tôi rất khó thuyết phục bản thân bán chiếc Xpander Cross 2023 đang hoạt động ổn định. Đổi xe là để có một trải nghiệm mới, chứ không phải để nhìn chiếc xe mới hơn mỗi sáng.

Thực tế, sau hơn ba năm sử dụng, tôi đánh giá Xpander Cross là một chiếc xe gia đình rất thực dụng. Không gian đủ rộng cho bốn người cùng nhiều hành lý, hàng ghế thứ ba luôn sẵn sàng khi cần chở thêm ông bà hoặc người thân, khoảng sáng gầm cao giúp việc đi lại trên nhiều điều kiện đường sá trở nên dễ dàng.

Thứ tôi chờ là Xpander Cross HEV, không phải Xpander Cross 2026

Nếu hỏi điều gì khiến tôi muốn thay đổi nhất trên chiếc Xpander Cross hiện tại, câu trả lời sẽ không phải màn hình hay hệ thống giải trí. Thứ khiến tôi mong thay đổi nhất chính là hệ truyền động. Sau nhiều năm, động cơ 1.5L kết hợp hộp số tự động 4 cấp vẫn bền bỉ và đủ dùng, nhưng cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi đặt cạnh những mẫu xe mới trong cùng tầm giá.

Một phiên bản của Xpander Cross HEV.

Với động cơ hiện tại, khi cần vượt xe trên quốc lộ hay nhập làn cao tốc, chiếc xe vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhưng luôn cần nhiều thời gian lấy đà hơn tôi mong muốn. Hộp số 4 cấp cũng khiến vòng tua động cơ thường xuyên duy trì ở mức cao khi tăng tốc, kéo theo tiếng máy vọng vào khoang lái nhiều hơn.

Chính vì vậy, tôi chờ Xpander Cross HEV vì hybrid có thể thay đổi đúng điểm yếu lớn nhất của chiếc xe. Mô-tơ điện hỗ trợ ngay từ lúc xuất phát sẽ giúp chiếc xe phản ứng nhanh hơn với chân ga, tăng tốc mượt hơn khi chở đủ tải và mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn trong điều kiện giao thông đô thị.

Nhiều người thường nhắc đến hybrid bằng câu chuyện tiết kiệm nhiên liệu. Tôi không phủ nhận ưu điểm đó, nhưng với tôi thì đây chưa phải yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố khiến tôi sẵn sàng bỏ tiền đổi xe là cảm giác lái được cải thiện mỗi ngày, từ việc xe vọt lên tự tin hơn, giảm tiếng ồn cho đến khả năng vận hành êm ái khi cả gia đình cùng di chuyển.

Nếu Mitsubishi đưa Xpander Cross HEV về Việt Nam với mức giá hợp lý, tôi gần như chắc chắn sẽ đưa mẫu xe đó vào danh sách ưu tiên khi đổi xe. Không phải vì tôi muốn chạy theo xu hướng điện hóa, mà vì hybrid là mảnh ghép còn thiếu để Xpander Cross trở thành chiếc xe gia đình gần như trọn vẹn trong mắt tôi.

* Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của cá nhân độc giả Thắng Trần (TP.HCM).