Xe máy điện TVS M1-S ra mắt: Đi 120 km/lần sạc, sạc nhanh chỉ trong 1,25 giờ

Là hãng xe máy điện nổi tiếng của Ấn Độ, TVS trước đó cũng đã trình làng nhiều mẫu xe máy điện với đa dạng thiết kế và trang bị khác nhau. TVS M1-S là một chiếc xe điện mang phong cách maxi-scooter cỡ lớn, sở hữu những đường nét góc cạnh và phong cách tạo hình khá khác biệt.

Xe sở hữu những đường nét góc cạnh thể thao cùng với phối màu hiện đại. Yên xe được thiết kế liền khối với phần phân tầng dành cho người lái và hành khách phía sau. Ngoài ra, chiếc xe xuất hiện tại EICMA còn được trang bị giá chở đồ và thùng chứa đồ phía sau, dự kiến sẽ mang tới nhiều tiện dụng khi vận hành.

Về sức mạnh, TVS M1-S được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, được lắp trực tiếp trên khung xe. Động cơ có công suất cực đại 12,5 kW, tương đương khoảng 17 mã lực, trong khi công suất liên tục đạt 5 kW, tương đương khoảng 6,8 mã lực. Tốc độ tối đa của xe được công bố ở mức 105 km/h.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin lithium-ion NMC dung lượng 4,2 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn thử nghiệm WMTC của châu Âu. Bộ pin được bố trí bên dưới sàn để chân nhằm hạ thấp trọng tâm, đồng thời tối ưu khả năng phân bổ trọng lượng và cải thiện độ ổn định khi vận hành.

TVS M1-S được trang bị bộ sạc tích hợp công suất 1,8 kW. Theo công bố, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% vào khoảng 1 giờ 15 phút. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe điện có dung lượng pin 4,2 kWh, đặc biệt khi xét đến nhu cầu sử dụng thường xuyên trong môi trường đô thị.

Xe sử dụng phuộc trước dạng ống lồng kết hợp với giảm xóc đôi phía sau. Đi kèm với đó là bộ vành 14 inch ở cả hai bánh, đi kèm lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 120/70. Hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn đường kính 230 mm ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn nhằm tăng độ an toàn khi phanh.

Với chiều cao yên 800 mm và khoảng sáng gầm 170 mm, TVS M1-S được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị. Trọng lượng không tải của xe ở mức 150 kg, trong khi cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 26 lít. Ngoài ra, khu vực phía trước còn được bố trí một ngăn chứa đồ dạng hộp và một khoang để đồ mở, giúp người sử dụng thuận tiện cất giữ những vật dụng cá nhân nhỏ.

Xe sở hữu màn hình đồng hồ TFT kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Wi-Fi và LTE tích hợp. Người dùng có thể kết nối điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS để khai thác các tính năng thông minh và quản lý phương tiện thông qua ứng dụng. Xe cũng được tích hợp hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS và cổng sạc USB Type-A ở khu vực phía trước. Xe cũng được tích hợp cập nhật phần mềm qua OTA mang tới nhiều tiện lợi khi vận hành.

Hiện TVS vẫn chưa công bố giá bán, thời điểm giao xe và kế hoạch phân phối cụ thể của M1-S.