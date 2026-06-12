Honda ghi nhận giảm doanh số xe máy vào tháng 5/2026

Tuy nhiên, tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2026, hãng xe Nhật Bản đã bán ra tổng cộng 956.367 xe máy tại Việt Nam, tăng 1,28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường xe máy đang có sự chuyển dịch đáng kể sang các dòng xe điện, trong khi danh mục sản phẩm điện hóa của HVN vẫn còn khá hạn chế so với một số đối thủ.

Hiện nay, Honda Việt Nam đã giới thiệu ba mẫu xe máy điện gồm ICON e:, CUV e: và UC3. Trong đó, CUV e: chính thức được mở bán từ đầu tháng 6/2026, còn UC3 mới được công bố giá bán và dự kiến sẽ sớm có mặt tại hệ thống đại lý trong thời gian tới. Cả hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc cao cấp, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn duy trì mức giá được đánh giá là khá cạnh tranh.

Bên cạnh việc đưa ra mức giá hấp dẫn cho các sản phẩm mới, Honda Việt Nam cũng gây chú ý khi điều chỉnh giảm giá mẫu xe điện ICON e: gần 6 triệu đồng. Động thái này giúp mẫu xe trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo khách hàng Việt, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

Với lợi thế về chất lượng sản phẩm, độ tin cậy của thương hiệu cùng các chính sách giá bán ngày càng linh hoạt, doanh số xe máy điện của Honda được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới. Điều này không chỉ giúp hãng mở rộng thị phần ở mảng xe điện mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng đang tìm kiếm những mẫu xe chất lượng, bền bỉ và có mức giá hợp lý.