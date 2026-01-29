Nhập khẩu ô tô tăng vọt, Việt Nam chi 4,74 tỷ USD trong năm 2025

Mặc dù Indonesia và Thái Lan vẫn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng, Trung Quốc đã chính thức vươn lên trở thành quốc gia có kim ngạch xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2025. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong cơ cấu nguồn cung xe nhập khẩu, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới của thị trường trong nước.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 205.630 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt khoảng 4,74 tỷ USD. So với năm 2024, lượng xe nhập khẩu tăng 18,6% nhưng giá trị tăng tới 31,1%, cho thấy tỷ trọng các mẫu xe có giá trị cao ngày càng gia tăng trong cơ cấu nhập khẩu.

Trong đó, ô tô du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo với 152.854 xe, tương đương gần 74% tổng lượng ô tô nhập khẩu cả năm. Phân khúc này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với xe cá nhân và xe gia đình, đặc biệt là các dòng gầm cao, đa dụng và được trang bị công nghệ cao.

Bên cạnh đó, ô tô vận tải ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất với 28.338 xe, tăng gần 89% so với năm trước, cho thấy nhu cầu đầu tư cho logistics, xây dựng và sản xuất trong nước đang gia tăng.

Xét theo thị trường xuất xứ, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất về số lượng với 78.156 xe, kim ngạch khoảng 1,1 tỷ USD. Thái Lan theo sát với 66.109 xe nhưng đạt giá trị cao hơn, khoảng 1,3 tỷ USD, nhờ tỷ trọng lớn các mẫu xe có giá bán cao. Lợi thế thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định ATIGA cùng hệ thống công nghiệp phụ trợ phát triển giúp hai quốc gia ASEAN này duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt ở các dòng MPV và SUV cỡ nhỏ.

Điểm nhấn lớn nhất của bức tranh nhập khẩu năm 2025 đến từ Trung Quốc. Dù đứng thứ ba về số lượng với 47.895 xe, thị trường này lại ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, tăng hơn 54% về lượng và 76% về kim ngạch so với năm 2024. Với tổng giá trị đạt khoảng 1,6 tỷ USD, Trung Quốc đã vượt qua Indonesia và Thái Lan để trở thành nguồn cung ô tô có kim ngạch lớn nhất vào Việt Nam trong năm.

Sự bứt phá của xe Trung Quốc gắn liền với làn sóng tiêu dùng xanh và xu hướng ưu tiên công nghệ. Các thương hiệu như BYD, Geely, Lynk & Co hay Omoda & Jaecoo đang mở rộng hiện diện với danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe thuần điện đến hybrid, sở hữu cấu hình cao và mức giá cạnh tranh trong khoảng 600 triệu đến 1 tỷ đồng.

Diễn biến này không chỉ khiến thị trường ô tô nhập khẩu trở nên đa dạng hơn về lựa chọn và công nghệ, mà còn tạo áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trong thời gian tới.