Thị trường xe ô tô nhập khẩu Việt Nam đạt 8,5 tỷ USD từ đầu năm đến nay

Xe từ Indonesia và Thái Lan tiếp tục thống trị thị trường với hơn 121.000 chiếc cập cảng. Cụ thể, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về nhu cầu nhập khẩu, phá vỡ các kỷ lục trước đó. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hết 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng của cả nước đã chạm mốc 8,5 tỷ USD.

Con số này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 23,8%, tương ứng với việc tăng thêm 1,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sức mua đang hồi phục và tăng trưởng nóng của ngành xe trong nước. Đi sâu vào chi tiết, mảng ô tô nguyên chiếc đóng góp phần lớn vào bức tranh tăng trưởng này. Lũy kế 10 tháng qua, lượng xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 171.364 chiếc, tăng mạnh 20% về lượng (tương ứng tăng 28.558 xe) so với cùng kỳ năm trước.

Xe ô tô được nhập về cảng. Ảnh minh họa

Về mặt giá trị, kim ngạch nhập khẩu nhóm này đạt 3,85 tỷ USD, tăng tới 31%, tương ứng mức tăng gần 910 triệu USD. Riêng trong tháng 10/2025, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng ô tô và linh kiện đạt 963 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng 9.

Tuy nhiên, xét riêng về lượng xe nguyên chiếc, con số nhập về trong tháng là 16.343 chiếc, có sự giảm nhẹ 5,5% (giảm 952 chiếc) so với tháng liền trước, cho thấy sự điều chỉnh nhẹ của thị trường ở giai đoạn chuyển giao quý.

Trong cơ cấu xe nhập khẩu 10 tháng qua, dòng xe dưới 9 chỗ ngồi vẫn là phân khúc chủ lực khi chiếm đa số với 128.564 chiếc, tăng 9,5% (tăng 11.121 chiếc) so với cùng kỳ. Đáng chú ý hơn cả là sự bứt phá của phân khúc xe tải và các loại xe chuyên dụng khác. Cụ thể, ô tô tải đạt 22.415 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 79,6% (tăng 9.934 chiếc).

Xe ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia đang thống trị thị phần

Hàng loạt xe Mitsubishi Xpander ở cảng chờ thông quan. Ảnh minh họa

Nhóm ô tô loại khác cũng tăng 62,6% với 22.315 chiếc. Ngược lại, dòng xe trên 9 chỗ ngồi nhập khẩu vẫn rất hạn chế khi chỉ có vỏn vẹn 70 chiếc được đưa về nước trong suốt 10 tháng. Xét về nguồn gốc xuất xứ, khu vực Đông Nam Á vẫn là công xưởng cung cấp xe chính cho Việt Nam. Ô tô nguyên chiếc từ Indonesia và Thái Lan tiếp tục giữ vững vị thế thống trị khi chiếm tới 72% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước.

Trong cuộc đua song mã này, Indonesia đang tạm dẫn trước với 64.626 chiếc, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan bám đuổi sát nút với 56.862 chiếc, tăng trưởng nhẹ 4,4%. Điều này cho thấy ưu đãi thuế quan trong khu vực ASEAN vẫn là đòn bẩy quan trọng giúp xe từ hai quốc gia này tràn ngập thị trường Việt Nam.

Một điểm nhấn đặc biệt trong báo cáo lần này là sự so sánh với dữ liệu toàn cục của năm trước. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng chi cho nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng (8,5 tỷ USD) đã chính thức vượt qua con số 8,482 tỷ USD của cả năm 2024.

Để hình dung rõ hơn, trong cả năm 2024, Việt Nam chi 4,864 tỷ USD cho linh kiện và 3,618 tỷ USD cho nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Việc vượt mốc này sớm 2 tháng cho thấy quy mô thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đang mở rộng nhanh chóng và các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.