Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Giá xe máy điện VinFast cận Tết mới nhất hiện nay

Sự kiện: Xe điện VinFast

Một số cửa hàng phân phối đang giảm giá một loạt xe máy điện VinFast khi Tết nguyên đán 2026 đang gần kề.

Trong xu thế chuyển đổi xanh hiện nay, các phương tiện như xe máy điện được nhiều người lựa chọn. Đón đầu xu thế này, VinFast hiện đang cũng cấp đa dạng mẫu mã xe máy điện với các sản phẩm thuộc nhiều tầm giá khác nhau. Hiện một số đại lý còn đang tiến hành giảm giá bán cho lọa xe máy điện VinFast, mức giảm giá tùy thuộc nơi bán nhưng có thể dao động lên tới vài triệu đồng/xe.

Giá xe máy điện VinFast cận Tết mới nhất hiện nay - 1

Ở phân khúc phổ thông có các mẫu xe như: Motio, Evo Lite Neo, Zgoo, Flazz, và Evo Grand Lite. Các mẫu xe này có tầm giá dao động từ 14-18 triệu đồng, rất phù hợp với các khách hàng là học sinh, sinh viên, và những người thích xe điện trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển.

Giá xe máy điện VinFast cận Tết mới nhất hiện nay - 2

Còn phân khúc tầm trung, xe máy điện VinFast có các lựa chọn chủ lực như: Evo Grand, Feliz Lite, Feliz. Các dòng xe này có ưu điểm vận hành ổn định, thiết kế thực dụng, phù hợp cho người đi làm và khách hàng gia đình trẻ. Giá xe cũng khá dễ chịu, dao động trên dưới 20 triệu đồng.

Giá xe máy điện VinFast cận Tết mới nhất hiện nay - 3

Cùng với các dòng xe tầm trung là các ấn phẩm cận cao cấp như Klara Neo, Verox có phong cách nổi bật hơn, giá niêm yết trên 30 triệu đồng. Cao cấp hơn là các ấn phẩm như Vento S và Theon S. Những mẫu xe điện này có động cơ mạnh hơn, công nghệ tiên tiến và cảm giác lái được đánh giá tiệm cận xe ga. Quãng di chuyển của xe cũng xa hơn cho mỗi lần sạc. 

Để giúp bạn đọc có thêm tham khảo mua sắm, dưới đây là bảng cập nhất giá bán của các dòng xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá niêm yết (Triệu đồng)
Motio 12
Evo Lite Neo 14,4
Zgoo 14,9
Flazz 16
Evo Grand Lite 18
Evo Grand 21
Feliz Lite 25,9
Feliz 2025 25,9
Klara Neo 28,8
Vero X 34,9
Vento S 49,2
Theon S 56,9

*Lưu ý: Giá ở trên là giá niêm yết, tăng giảm trong thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Giá xe máy điện VinFast tháng 1/2026, rẻ nhất từ 12 triệu đồng
Giá xe máy điện VinFast tháng 1/2026, rẻ nhất từ 12 triệu đồng

Xe máy điện VinFast có nhiều phiên bản đa dạng, giá xe thấp nhất chỉ từ 12 triệu đồng và đắt nhất lên tới gần 60 triệu đồng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Xe điện VinFast Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN