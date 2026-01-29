Giá xe máy điện VinFast cận Tết mới nhất hiện nay

Trong xu thế chuyển đổi xanh hiện nay, các phương tiện như xe máy điện được nhiều người lựa chọn. Đón đầu xu thế này, VinFast hiện đang cũng cấp đa dạng mẫu mã xe máy điện với các sản phẩm thuộc nhiều tầm giá khác nhau. Hiện một số đại lý còn đang tiến hành giảm giá bán cho lọa xe máy điện VinFast, mức giảm giá tùy thuộc nơi bán nhưng có thể dao động lên tới vài triệu đồng/xe.

Ở phân khúc phổ thông có các mẫu xe như: Motio, Evo Lite Neo, Zgoo, Flazz, và Evo Grand Lite. Các mẫu xe này có tầm giá dao động từ 14-18 triệu đồng, rất phù hợp với các khách hàng là học sinh, sinh viên, và những người thích xe điện trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển.

Còn phân khúc tầm trung, xe máy điện VinFast có các lựa chọn chủ lực như: Evo Grand, Feliz Lite, Feliz. Các dòng xe này có ưu điểm vận hành ổn định, thiết kế thực dụng, phù hợp cho người đi làm và khách hàng gia đình trẻ. Giá xe cũng khá dễ chịu, dao động trên dưới 20 triệu đồng.

Cùng với các dòng xe tầm trung là các ấn phẩm cận cao cấp như Klara Neo, Verox có phong cách nổi bật hơn, giá niêm yết trên 30 triệu đồng. Cao cấp hơn là các ấn phẩm như Vento S và Theon S. Những mẫu xe điện này có động cơ mạnh hơn, công nghệ tiên tiến và cảm giác lái được đánh giá tiệm cận xe ga. Quãng di chuyển của xe cũng xa hơn cho mỗi lần sạc.

Để giúp bạn đọc có thêm tham khảo mua sắm, dưới đây là bảng cập nhất giá bán của các dòng xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá niêm yết (Triệu đồng) Motio 12 Evo Lite Neo 14,4 Zgoo 14,9 Flazz 16 Evo Grand Lite 18 Evo Grand 21 Feliz Lite 25,9 Feliz 2025 25,9 Klara Neo 28,8 Vero X 34,9 Vento S 49,2 Theon S 56,9

*Lưu ý: Giá ở trên là giá niêm yết, tăng giảm trong thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.