VinFast Lạc Hồng 900 LX nhận cọc tại đại lý, giá dự kiến 5 tỷ đồng

Thị trường xe sang trong nước đang ghi nhận những chuyển động mới khi nhiều đại lý bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX của VinFast. Theo thông tin từ giới tư vấn bán hàng, giai đoạn đầu hãng xe Việt chỉ triển khai bản Tiêu chuẩn, với mức giá dự kiến khoảng 5 tỷ đồng và thời gian giao xe vào đầu năm 2026. Hiện VinFast vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, song việc mẫu xe này liên tục được trưng bày tại các sự kiện lớn gần đây cho thấy kế hoạch thương mại hóa đã được đẩy sát.

Lạc Hồng 900 LX bản thương mại sẽ sớm xuất hiện trên đường phố Việt Nam

Mức giá dự kiến của Lạc Hồng 900 LX được đánh giá là có cơ sở khi đặt cạnh VinFast President – mẫu SUV giới hạn từng được niêm yết 4,6 tỷ đồng trước khi ngừng bán. Một số đại lý còn tiết lộ khả năng áp dụng các chương trình ưu đãi ban đầu như giảm trực tiếp theo tỷ lệ phần trăm, tặng điểm Vpoint hoặc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, dù tất cả vẫn mang tính tham khảo và phụ thuộc vào chính sách chính thức từ hãng.

Bên cạnh phiên bản Tiêu chuẩn, VinFast Lạc Hồng 900 LX còn có biến thể Chống đạn, hiện chưa được mở cọc rộng rãi. Theo một số nguồn tin trong ngành, phiên bản này có giá ước tính khoảng 36 tỷ đồng, tiệm cận các mẫu xe nguyên thủ bọc thép hạng sang trên thị trường quốc tế. Xe đạt tiêu chuẩn VPAM VR7, được gia cố toàn diện thân vỏ, khung gầm và kính chống đạn, đủ khả năng chống lại đạn súng trường và các tình huống nổ mìn, lựu đạn. Để phù hợp với đặc thù vận hành, bản Chống đạn sử dụng mâm 19 inch đi kèm lốp run-flat, cho phép xe tiếp tục di chuyển 80–100 km ngay cả khi bị thủng lốp, trong khi bản Tiêu chuẩn dùng mâm 21 inch.

VinFast Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản chống đạn

VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu dáng vẻ bề thế, hướng tới hình ảnh xe siêu sang với phần đầu xe nổi bật bởi chi tiết giả lưới tản nhiệt cỡ lớn. Điểm nhấn đáng chú ý là logo cánh chim Lạc mạ vàng đặt trên nắp ca-pô, lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện riêng cho dòng xe cao cấp nhất của VinFast hiện nay.

Không gian nội thất tiếp tục thể hiện triết lý sang trọng khi sử dụng hàng loạt vật liệu cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và nhiều chi tiết mạ vàng thật được chế tác thủ công. Dù bố cục tổng thể và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch có nét tương đồng với VF 9, mức độ hoàn thiện và cảm giác xa xỉ của Lạc Hồng 900 LX được nâng lên rõ rệt. Cấu hình 7 chỗ của VF 9 được tinh chỉnh thành 5 chỗ, nhằm tối ưu sự rộng rãi và riêng tư cho hành khách phía sau.

Nội thất Lạc Hồng 900 LX

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hàng ghế thứ hai dạng thương gia, tích hợp chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, sưởi ấm, làm mát và bệ đỡ chân. Giữa khoang lái và khoang hành khách phía sau là vách ngăn cố định, kết hợp kính cách âm và rèm điều chỉnh điện, đi kèm hệ thống điện đàm nội bộ phục vụ nhu cầu trao đổi. Hệ thống giải trí cũng được đầu tư với dàn âm thanh Audison cao cấp cùng amply rời, mang lại trải nghiệm tiệm cận các mẫu xe siêu sang.

Cung cấp sức mạnh cho Lạc Hồng 900 LX là hai động cơ điện, cho công suất tối đa 402 mã lực ở bản Tiêu chuẩn và 455 mã lực ở bản Chống đạn, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Xe được trang bị bộ pin lithium dung lượng 131 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 595 km sau mỗi lần sạc đầy ở bản thường, thấp hơn VF 9 do trọng lượng thân xe lớn hơn.

Trước khi mở bán rộng rãi, lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã được bàn giao cho Bộ Ngoại giao để phục vụ công tác đưa đón nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, qua đó khẳng định vai trò mẫu SUV điện cao cấp mang tính biểu tượng của VinFast.

Ảnh: Đại lý