Trung Quốc cấm các loại vô lăng “bất thường” trên ô tô

Với tiêu đề “Yêu cầu về bảo vệ người lái khỏi thương tích do các bộ phận lái gây ra”, tiêu chuẩn này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Trong số các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc biệt đề cập đến việc không cho phép sử dụng các thiết kế vô lăng phi truyền thống trong ô tô.

Vô lăng phi truyền thống xuất hiện ngày càng nhiều.

Tiêu chuẩn an toàn hiện hành, GB 11557-2011, đã được áp dụng hơn một thập kỷ và được đánh giá là không còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ xe điện. Phiên bản mới sẽ thắt chặt các yêu cầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả thông số kỹ thuật UN R12 về bảo vệ người lái khỏi các tác động lên hệ thống lái.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là tiêu chuẩn mới loại bỏ các trường hợp ngoại lệ đối với thử nghiệm va đập trên người, có nghĩa tất cả các mẫu xe đều phải trải qua thử nghiệm này, bất kể hoàn cảnh. Các thiết kế vô lăng hình U sẽ gặp khó khăn trong việc tuân thủ tiêu chuẩn, vì yêu cầu thử nghiệm va đập tại 10 điểm cụ thể trên vành vô lăng, bao gồm “trung tâm của phần yếu nhất” và “trung tâm của phần không được hỗ trợ ngắn nhất”. Những vô lăng không có phần trên sẽ không đáp ứng được các yêu cầu này.

Theo số liệu từ trang Autohome chỉ ra rằng, 46% thương tích của người lái xe liên quan đến hệ thống lái. Vô lăng tròn truyền thống cung cấp diện tích hấp thụ chấn động lớn hơn, trong khi các thiết kế vô lăng kiểu phi truyền thống có thể làm tăng nguy cơ va chạm thứ cấp và các thương tích khác do đầu người lái trượt qua vô lăng.

Trung Quốc muốn siết lại các quy định liên quan đến loại vô lăng này.

Ngoài ra, tiêu chuẩn mới cũng nghiêm cấm việc sử dụng các bộ phận rắn có thể văng về phía hành khách khi túi khí bung ra. Các bánh xe điều khiển không tuân thủ tiêu chuẩn đã cho thấy khả năng gây ra sự lan truyền vật thể khó lường trong quá trình này.

Người lái xe cũng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng ô tô có vô lăng không tiêu chuẩn. Khác với xe đua, nơi vô lăng dễ thao tác, các loại vô lăng này khó điều khiển hơn trong điều kiện lái xe hàng ngày, đặc biệt khi rẽ và đỗ xe. Nhiều người đã phản ánh gặp khó khăn khi điều khiển vô lăng bằng một tay và thường xuyên chạm vào màn hình bảng điều khiển khi lái xe.

Khi tiêu chuẩn mới có hiệu lực vào năm 2027, tất cả các mẫu xe mới sẽ phải tuân thủ các yêu cầu này. Các nhà sản xuất của những mẫu xe đã được phê duyệt có thể được gia hạn lên đến 13 tháng để điều chỉnh xe của họ cho phù hợp với các quy định mới.