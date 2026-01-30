Ảnh thực tế Wuling Bingo 2026 tại đại lý, giá dự kiến 399 triệu đồng

Theo tư vấn bán hàng, Wuling Bingo 2026 tiếp tục được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, Plus và Max, giá dự kiến lần lượt là 399 triệu, 469 triệu và 499 triệu đồng, giữ nguyên mức khởi điểm so với đời trước.

Những thay đổi trên Wuling Bingo 2026 tập trung chủ yếu bên trong khoang cabin. Ở phiên bản tiêu chuẩn, một số trang bị quen thuộc trước đây như ghế lái chỉnh điện hay cặp màn hình kép 10,25 inch đã bị lược bỏ, thay bằng ghế chỉnh cơ và màn hình đơn 7 inch đặt sau vô-lăng.

Bù lại, xe được bổ sung đèn chiếu sáng tự động, bệ tỳ tay mới và cần số dạng gạt chuyển về sau vô-lăng, chi tiết thường thấy trên các mẫu xe Mercedes-Benz. Với hai phiên bản cao hơn là Plus và Max, ngoài những thay đổi tương tự, xe được nâng cấp thêm hệ thống camera 360 độ hỗ trợ quan sát.

Wuling Bingo 2026 bản tiêu chuẩn chỉ có 1 màn hình

Wuling Bingo 2026 bản cao cấp hơn vẫn giữ 2 màn hình và bổ sung nhiều trang bị

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Wuling Bingo 2026 là việc chuyển đổi toàn bộ cổng sạc sang chuẩn CCS2, thay cho chuẩn sạc dành riêng cho thị trường Trung Quốc trước đây. Nhờ đó, mẫu xe điện này có thể tương thích với phần lớn các trạm sạc công cộng tại Việt Nam mà không cần bộ chuyển đổi, đồng thời cho phép sạc nhanh từ 30% lên 80% pin trong khoảng 35 phút.

Cổng sạc CCS2 mới là điểm hấp dẫn hơn trên Bingo 2026

Hai phiên bản thấp của Bingo 2026 sử dụng bộ pin dung lượng 31,9 kWh, cho tầm di chuyển tối đa 333 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản Max được trang bị pin 38 kWh, nâng quãng đường hoạt động lên mức 410 km theo công bố của nhà sản xuất.

Trang bị an toàn trên mẫu xe này vẫn dừng ở mức cơ bản với cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp, phanh đĩa bốn bánh và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Sự khác biệt giữa các phiên bản nằm ở số lượng túi khí, khi bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí, còn hai bản cao hơn được trang bị 4 túi khí.

Trong phân khúc xe điện giá rẻ tại Việt Nam, Wuling Bingo hiện nằm giữa VinFast VF 3 và VF 5 về mặt giá bán. Dù việc chuyển sang cổng sạc CCS2 giúp mẫu xe này linh hoạt hơn trong việc sử dụng hạ tầng sạc công cộng, giới quan sát cho rằng Bingo vẫn sẽ đối mặt với không ít thách thức khi mạng lưới trạm sạc của hãng chưa đa dạng và phủ rộng như đối thủ nội địa VinFast.

Ảnh: Đại lý