Kia Seltos thế hệ mới chốt giá từ 320 triệu đồng

Tại Ấn Độ, Theo đó, Kia Seltos 2026 có giá khởi điểm từ 1,099 triệu rupee và cao nhất 1,999 triệu rupee, tương đương khoảng 320–580 triệu đồng. Mức giá được đánh giá là khá cạnh tranh nếu xét đến những thay đổi toàn diện ở thế hệ mới.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất của Kia Seltos 2026 là việc chuyển sang nền tảng khung gầm toàn cầu K3. Nhờ đó, xe được gia tăng kích thước và cải thiện độ cứng thân xe, khả năng cách âm cũng như độ ổn định khi vận hành. Seltos mới có chiều dài 4.430mm, rộng 1.830mm và trục cơ sở 2.690mm, lớn hơn rõ rệt so với bản đang bán tại Việt Nam và đã tiệm cận nhóm CUV cỡ B+, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross.

Thiết kế Kia Seltos 2026 áp dụng ngôn ngữ “Opposites United” với diện mạo vuông vức, đậm chất SUV hơn thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mới và dải đèn định vị ban ngày Star Map, trong khi thân xe được nhấn mạnh bằng các mảng ốp nhựa cỡ lớn, tạo cảm giác khỏe khoắn và hiện đại. Đuôi xe được làm mới đáng kể với cụm đèn hậu LED mới và cửa hậu được tinh chỉnh lại.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Seltos mới có thêm hai phiên bản: GT-Line thiên về thể thao, dùng chi tiết sơn cùng màu thân xe và X-Line thiên về off-road, sử dụng lớp hoàn thiện màu xám gunmetal đậm. Ngoài ra, xe còn bổ sung ba màu sơn mới: Iceberg Green, Gravity Gray và Matte Magma Red.

Khoang nội thất cũng được làm mới theo phong cách các mẫu xe điện của Kia. Xe sở hữu cụm màn hình liền mạch kích thước lớn cho bảng đồng hồ và giải trí, đi kèm không gian rộng rãi và chất lượng hoàn thiện được nâng cấp. Hệ thống giải trí hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA) và tích hợp trợ lý AI. Các trang bị cao cấp gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), dàn âm thanh cao cấp Harman Kardon hoặc Bose, đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) thế hệ mới.

Dưới nắp ca-pô, Kia Seltos 2026 vẫn duy trì ba tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, máy dầu 1.5L và động cơ xăng 1.5L tăng áp. Các tùy chọn hộp số cũng rất đa dạng từ số sàn 6 cấp, số sàn không chân côn iMT đến hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Việc giữ nguyên hệ truyền động quen thuộc giúp Kia tối ưu chi phí, đồng thời tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng.

Sự xuất hiện của Seltos 2026 tại Ấn Độ thường được xem là tiền đề cho các bản nâng cấp tại những thị trường khác ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Với việc tăng kích thước, bổ sung nhiều công nghệ nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận, Seltos thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mẫu xe chủ lực của Kia trong thời gian tới.