Cú "hụt hơi" khó tin đến từ Toyota, bán ra chỉ 18 xe điện tại Nhật Bản

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota cùng các thương hiệu trực thuộc gồm Lexus, Daihatsu và Hino đã bán tổng cộng 7,41 triệu xe, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà này, hãng nhiều khả năng sẽ vượt mốc 10,8 triệu xe của năm 2024.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng chững lại trong tháng 8 khi Toyota chỉ bán được 900.598 xe, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tại thị trường Nhật Bản, doanh số giảm tới 10,2%. Riêng Toyota và Lexus ghi nhận mức sụt giảm 12,1%, còn 96.269 xe. Nguyên nhân được cho là do trục trặc vận hành, giao hàng chậm trễ liên quan đến khu vực Kamchatka, cùng ảnh hưởng kéo dài từ đợt triệu hồi Prius quy mô lớn năm 2024.

Xe điện thuần (BEV) là mảng gây thất vọng nhất. Tháng 8 vừa qua, Toyota và Lexus chỉ bán được 18 chiếc BEV tại Nhật, giảm 84,9% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm, con số mới đạt 469 xe, giảm 71,1%. Ngược lại, các dòng hybrid vẫn giữ vai trò chủ lực với 603.676 xe bán ra, bên cạnh 13.551 xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và 251 xe pin nhiên liệu hydro (FCEV).

Trái ngược với tình hình ở quê nhà, doanh số BEV toàn cầu của Toyota lại tăng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm, hãng đã bán 117.031 xe, tăng 20,6%. Riêng tháng 8 đạt 17.056 xe, tăng 34,5% so với cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy Toyota đang củng cố vị thế trên thị trường quốc tế, song tại Nhật Bản, nơi xe hybrid vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, xe điện thuần vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.