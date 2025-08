Mẫu SUV, crossover nào được người Việt chuộng nhất nửa đầu năm 2025

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như áp lực dư thừa nguồn cung và tâm lý tiêu dùng thận trọng, các thương hiệu ô tô vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Các chiến dịch kích cầu từ các hãng và đại lý đã giúp doanh số bán xe tăng trưởng đáng kể với nhiều mẫu tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số ô tô bán ra trong nửa đầu năm 2025 đạt 163.021 xe, tăng 21% (tương đương 28.137 xe) so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả doanh số của Hyundai do TC Motor lắp ráp và ô tô điện VinFast, tổng số xe tiêu thụ lên tới 254.794 xe, tăng hơn 95.000 xe so với nửa đầu năm 2024.

Đặc biệt, xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy người Việt ngày càng ưa chuộng các dòng xe gầm cao. Các mẫu SUV và crossover đã chiếm ưu thế với gần 65.000 xe được tiêu thụ (không bao gồm số liệu của VinFast), điều đó cho thấy sự chuyển mình trong sở thích của khách hàng.

Mazda CX-5 (7.384 xe)

Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi trở thành mẫu xe đa dụng (SUV, crossover) được ưa chuộng nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 khi đạt tổng doanh số 7.384 xe. Con số này cao hơn khoảng 2.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những khó khăn mà thị trường ô tô trong nước đang phải đối mặt.

Sự thành công của Mazda CX-5 chủ yếu nhờ vào các chương trình ưu đãi giá hấp dẫn từ THACO AUTO và hệ thống đại lý Mazda. Trong một số thời điểm, giá bán thực tế của mẫu xe này chỉ còn dưới 700 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất.

Ford Territory (5.630 xe)

Mặc dù không đạt doanh số cao như Mazda CX-5, Ford Territory vẫn là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 khi đạt tổng doanh số 5.630 xe, tương đương khoảng 900 xe bán ra mỗi tháng.

Ford Territory cũng thu hút sự chú ý khi tham gia vào cuộc đua giá với Mazda CX-5, trong đó có những thời điểm mức giá thực tế của phiên bản tiêu chuẩn chỉ rơi vào khoảng 670 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đối thủ.

Toyota Yaris Cross (5.420 xe)

Cùng với Mazda CX-5 và Ford Territory, Toyota Yaris Cross cũng ghi nhận doanh số ấn tượng với 5.420 xe được bán ra trong nửa đầu năm 2025, chỉ kém Ford Territory khoảng 200 xe. Mẫu SUV đô thị này được ưa chuộng nhờ vào giá trị thương hiệu và thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn.

Trong 6 tháng qua, Toyota Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, điều này góp phần giúp Yaris Cross dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn. Hiện tại, mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan với hai phiên bản có giá từ 650 đến 765 triệu đồng. Đặc biệt, Yaris Cross là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc có tùy chọn động cơ lai xăng - điện (hybrid), vốn đang trở thành xu hướng được ưa chuộng bởi nhóm khách hàng trẻ.

Ford Everest (5.134 xe)

Mặc dù định vị trong phân khúc SUV 7 chỗ với mức giá từ 1 tỷ đồng trở lên, Ford Everest vẫn thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại và trang bị công nghệ tiên tiến. Trong 6 tháng đầu năm 2025, mẫu SUV này đã bán ra 5.134 xe, tăng gần 1.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Everest hiện được nhập khẩu từ Thái Lan và có 6 phiên bản với giá bán từ 1,099 - 1,552 tỷ đồng. Trong phân khúc này, Ford Everest không có nhiều đối thủ cạnh tranh khi chỉ còn Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport, tuy nhiên doanh số của các mẫu xe này không cao.

Mitsubishi Xforce (4.575 xe)

Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận doanh số khả quan trong nửa đầu năm 2025 với 4.575 xe được bán ra, tương đương mức trung bình hơn 700 xe mỗi tháng. Tuy nhiên, so với giai đoạn cuối năm 2024, doanh số của Xforce đã giảm đáng kể.

Nguyên nhân chủ yếu cho sự sụt giảm này là do gián đoạn nguồn cung và sự cạnh tranh gay gắt từ các mẫu xe khác trong phân khúc. Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xforce được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu từ Indonesia, bao gồm 4 phiên bản có giá từ 599 đến 710 triệu đồng.