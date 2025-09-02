Vì sao xe Toyota vẫn được ưa chuộng dù chậm đổi mới

Khi nói đến lĩnh vực ô tô, Toyota là một biểu tượng điển hình cho độ tin cậy và ổn định. Nhưng có lẽ ít ai có thể ngờ rằng nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới này lại có xuất phát điểm từ ngành dệt may.

Xuất phát điểm của Toyota là ngành công nghiệp dệt may.

Nhà sáng lập công ty, Sakichi Toyoda, đã phát minh ra máy dệt tự động đầu tiên trên thế giới trước khi thành lập Toyoda Automatic Loom Works (vẫn còn tồn tại đến ngày nay với tên gọi Toyota Industries) vào năm 1926. Con trai ông, Kiichiro, sau đó thành lập một bộ phận ô tô trong công ty, và phần còn lại đã trở thành lịch sử.

Một trong những điểm mạnh của máy dệt Toyoda là khả năng tự động dừng khi phát hiện sự cố, giúp ngăn ngừa lỗi và tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Khái niệm này, được gọi là jidoka, đã trở thành một phần cốt lõi trong Hệ thống Sản xuất Toyota - một mô hình thành công được nhiều công ty khác áp dụng.

Jidoka và nhiều khái niệm khác như kaizen (cải tiến liên tục), sản xuất đúng lúc (chỉ sản xuất số lượng cần thiết khi cần), gemba (địa điểm thực tếnhư nhà máy), genchi genbutsu (đi và xem) và monozukuri wa hitozukuri (tạo ra sản phẩm chính là tạo ra con người) không chỉ đơn thuần là những từ và cụm từ mà còn là nền tảng cho sự thành công của Toyota.

Nhiều mẫu xe Toyota được sản xuất mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Độ tin cậy, hiệu quả, giá trị bán lại cao, dịch vụ hậu mãi tốt đều xuất phát từ sự chú trọng tỉ mỉ vào chất lượng, được tích lũy qua gần 90 năm sản xuất ô tô. Tất cả những bài học này được áp dụng tại tất cả 72 nhà máy sản xuất của Toyota trên toàn thế giới.

Rất nhiều người tiêu dùng không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới tin tưởng vào độ tin cậy, độ bền bỉ và giá trị vượt trội của xe Toyota, vốn đã xây dựng qua nhiều thập kỷ. Điều này vẫn được công ty tiếp tục cho đến ngày nay với nhiều dòng xe đa dạng nhằm đảm bảo có một chiếc Toyota “phù hợp cho mọi người, mọi túi tiền và mọi mục đích”.

Vios mang đến cho nhiều gia đình và sinh viên mới ra trường những khoảnh khắc vui vẻ nhờ sự đáng tin cậy, hiệu quả, rộng rãi, thiết thực, dễ lái và dễ bảo trì. Camry đưa đón các quản lý cấp trung đến các cuộc họp, các quan chức chính phủ đến các hội nghị thượng đỉnh và các gia đình đến kỳ nghỉ - một cách phong cách và thoải mái.

Hệ sinh thái dịch vụ của Toyota cũng khá nổi bật.

Hilux, chiếc xe bán tải đa dụng, đã trở thành mẫu bán chạy trong một thời gian trước khi bị hụt hơi trước Ford Ranger. Từ những chủ đồn điền, nhà thầu cho đến những người đam mê off-road và cắm trại, Hilux đồng nghĩa với sự bền bỉ và dẻo dai.

Không chỉ về sản phẩm, hệ sinh thái dịch vụ của Toyota cũng đóng vai trò quan trọng, với các gói tài chính linh hoạt, bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ 24/7, cùng đại lý trên khắp cả nước đã mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Thế giới có thể ngày càng bị ám ảnh bởi những thứ hào nhoáng, nhưng không phải cứ lấp lánh là vàng. Trong thời buổi bất ổn, điều khôn ngoan là suy nghĩ dài hạn và đặt niềm tin vào những yếu tố cơ bản - chất lượng, độ bền và độ tin cậy. Đó là lý do khiến Toyota vẫn là thương hiệu ô tô được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.