Mẫu sedan từng làm khó Toyota Vios vừa được nâng cấp mạnh tay

Thuộc thế hệ thứ 5, mẫu Honda City mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý về thiết kế và trang bị. Phiên bản nâng cấp này đã được phân phối tại Ấn Độ và Thái Lan, dự kiến sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Xe có giá từ 334,46 triệu đồng tại Ấn Độ.

Dù thị trường ô tô đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với sự lên ngôi của các mẫu SUV và crossover, Honda City vẫn giữ được sức hút với khách hàng. Mẫu xe này đã trải qua 5 thế hệ và bản nâng cấp mới nhất hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Honda City 2026 có sự thay đổi rõ rệt về kiểu dáng, với thiết kế trẻ trung, hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe được thiết kế lại với cảm hứng từ các mẫu xe đàn anh như Accord và Civic. Đèn pha mỏng hơn, nối liền bởi dải đèn LED trên lưới tản nhiệt dạng tổ ong, trong khi logo Honda được đặt thấp hơn. Các khe hút gió ở cản trước cũng được thiết kế góc cạnh hơn, cùng với đèn hậu sử dụng thấu kính trong suốt và cản sau được làm mới.

Mẫu xe này dự kiến sẽ sớm đến với thị trường Việt Nam.

Bên trong, Honda City 2026 được trang bị màn hình thông tin giải trí lớn hơn, với kích thước 10,1 inch thay thế cho màn hình 8 inch của phiên bản cũ. Các trang bị mới bao gồm ghế trước có chức năng thông gió, camera 360 độ, cửa sổ trời, đèn chiếu sáng nội thất, sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 (Level 2 ADAS).

Về động cơ, Honda City 2026 vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Động cơ xăng 1.5 lít, 4 xi-lanh i-VTEC cho công suất 119 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Phiên bản hybrid e:HEV có công suất kết hợp 125 mã lực và sử dụng hộp số e-CVT.

Nội thất của xe.

Tại Ấn Độ, giá khởi điểm cho phiên bản SV tiêu chuẩn là 1,199 triệu rupee (khoảng 334,46 triệu đồng), trong khi phiên bản hybrid ZX+ có giá 2,1 triệu rupee (khoảng 585,8 triệu đồng). Giá bán tại Thái Lan sẽ được công bố vào ngày 1/7 tới. Sau Thái Lan, Honda City 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.