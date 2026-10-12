Honda City bản nâng cấp ra mắt, giá từ 539 triệu đồng

Honda City bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/10, tập trung cải tiến thiết kế, tiện nghi và bổ sung trang bị hỗ trợ đỗ xe. Mẫu sedan cỡ B tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC, hộp số CVT và hệ thống an toàn Honda SENSING trên cả hai phiên bản RS và L.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, City phiên bản nâng cấp được giới thiệu với thông điệp “Chất thể thao, nét cá tính”. Những thay đổi tập trung vào ngoại thất và trang bị tiện ích, trong khi cấu hình động cơ được giữ nguyên.

Honda City bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam và tập trung cải tiến thiết kế.

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt và cản trước được tinh chỉnh nhằm tạo cảm giác liền mạch, hiện đại hơn. Vị trí logo Honda cũng được điều chỉnh, trong khi cản sau được thiết kế lại để tăng tính đồng nhất cho tổng thể. Đáng chú ý, phiên bản L được nâng cấp từ đèn halogen lên đèn LED. Cả hai phiên bản đều sở hữu cụm đèn được tinh chỉnh thiết kế, kết hợp cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính.

Trên phiên bản RS, phong cách thể thao được nhấn mạnh thông qua màu sắc mới của cụm đèn hậu cùng các chi tiết ngoại thất màu đen, bao gồm tay nắm cửa và la-zăng. Chiều dài tổng thể của phiên bản này cũng tăng thêm 5 mm so với trước. Những thay đổi trên không làm thay đổi đáng kể định hướng sản phẩm của Honda City, nhưng giúp mẫu sedan cỡ B có thêm điểm nhấn trong bối cảnh phân khúc ngày càng chú trọng thiết kế và trang bị.

Nâng cấp đáng chú ý trong khoang cabin nằm ở hệ thống giải trí. Honda City RS mới được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, lớn hơn trước, đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cả hai phiên bản đều được bổ sung cổng USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc và kết nối thiết bị điện tử. Các trang bị như hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao và chức năng khởi động động cơ từ xa tiếp tục được duy trì.

Trên phiên bản RS, Honda City còn có hệ thống kết nối Honda CONNECT, cho phép chủ xe theo dõi và quản lý phương tiện thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các tính năng của Honda CONNECT được chia thành ba nhóm chính. Nhóm an toàn và bảo mật gồm thông báo va chạm túi khí, báo động an ninh và cảnh báo giới hạn vùng, tốc độ.

Nhóm điều khiển từ xa hỗ trợ bật đèn, khóa hoặc mở khóa cửa và khởi động xe. Trong khi đó, nhóm tiện ích cung cấp thông tin tình trạng xe, chẩn đoán vấn đề, nhắc lịch bảo dưỡng, theo dõi hành trình và định vị phương tiện. Người dùng được miễn phí dịch vụ Honda CONNECT trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, chi phí sử dụng được Honda Việt Nam công bố từ 1,2 triệu đồng mỗi năm.

Giữ động cơ và trang bị an toàn Honda Sensing.

Hệ truyền động của Honda City mới không có sự điều chỉnh. Cả hai phiên bản RS và L tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, cho công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Cấu hình này tiếp tục hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tính tiện dụng trong điều kiện giao thông đô thị.

Việc giữ nguyên động cơ cho thấy Honda tập trung nâng cấp trải nghiệm sử dụng hằng ngày thay vì thay đổi nền tảng vận hành. Với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố, các cải tiến về kết nối điện thoại, hệ thống giải trí và hỗ trợ đỗ xe có thể là những yếu tố đáng cân nhắc.

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt và cản trước được tinh chỉnh nhằm tạo cảm giác liền mạch.

Về an toàn, xe mới tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe Honda SENSING trên cả hai phiên bản RS và L. Theo Honda Việt Nam, đây là điểm nổi bật của mẫu xe trong phân khúc sedan cỡ B. Gói công nghệ này gồm sáu tính năng: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Ngoài các công nghệ hỗ trợ lái, phiên bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau. Trang bị này hỗ trợ người lái phát hiện vật cản khi lùi xe, đặc biệt trong khu vực chật hẹp hoặc bãi đỗ đông phương tiện. Xe mới tiếp tục sử dụng phanh đĩa trên cả hai phiên bản.

Cả hai phiên bản RS và L tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC.

Các trang bị an toàn khác gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi. Phiên bản RS được trang bị sáu túi khí.

Honda Việt Nam cho biết City mới tiếp tục được lắp ráp trong nước và sẽ có mặt tại hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc từ ngày 14/10/2026, với hai phiên bản RS và L. Xe có các màu trắng, xám, đen và xanh. Hai màu trắng ngọc và đỏ là tùy chọn mới, có mức giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.

Với lần nâng cấp này, xe tiếp tục theo đuổi lợi thế về cảm giác lái, đồng thời cải thiện trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Mức độ cạnh tranh của phiên bản mới sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán chính thức và chính sách ưu đãi tại đại lý. Honda City được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 6/2013. Tính đến tháng 9/2026, mẫu xe đã đạt gần 92.000 chiếc được giao đến khách hàng trong nước.

Honda City còn có hệ thống kết nối Honda CONNECT.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Honda City nâng cấp mới: