Đây là 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tháng 10/2026

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số trong tháng 10/2026. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 10/2026 đạt 55.275 xe, giảm 7.315 xe so với mức 62.590 xe của tháng trước, tương đương mức giảm khoảng 11,7%.

Trong đó, các thành viên VAMA đạt doanh số 28.957 xe, giảm 6.137 chiếc so với tháng 9. VinFast bàn giao 22.896 ô tô điện, trong khi Hyundai Thành Công tiêu thụ 3.422 xe.

Ở nhóm sedan bán chạy, Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 659 xe bán ra trong tháng 10. Đứng thứ hai là Honda City với doanh số 486 xe. Xếp ngay phía sau là Mazda2 với 475 xe, mẫu sedan này chỉ kém Honda City 11 chiếc, cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm phía sau Toyota Vios khá sít sao. Lợi thế của Mazda2 nằm ở thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn và mức giá dễ tiếp cận.

Hai vị trí còn lại trong danh sách lần lượt thuộc về Mazda3 và Hyundai Accent. Mazda3 đạt doanh số 168 xe, trong khi Hyundai Accent bán được 158 xe trong tháng 10/2026.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026