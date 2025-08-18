Mitsubishi Xpander MT 2019 được rao bán 380 triệu đồng

Trên một trang rao vặt ô tô cũ, một chiếc Mitsubishi Xpander MT 2019 cũ vừa được rao bán với giá 380 triệu đồng sau quãng đường lăn bánh 85.000Km. Đây là phiên bản số sàn, được nhiều khách hàng lựa chọn thời điểm ra mắt nhờ mức giá hợp lý và sự thực dụng trong vận hành.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ người rao, xe thuộc đời 2019, là bản nhập khẩu, mang kiểu dáng SUV lai MPV, hướng đến nhu cầu phục vụ kinh doanh dịch vụ. Xpander MT 2019 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tay 5 cấp, dẫn động cầu trước. Với công suất vừa đủ cho di chuyển trong đô thị và đường trường, mẫu xe này từng được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu và dễ bảo dưỡng so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Xe có thiết kế 7 chỗ ngồi, cấu trúc 5 cửa, phù hợp cho những gia đình đông thành viên. Nội thất được giới thiệu là còn giữ chất lượng tốt, không có tình trạng hư hỏng nặng. Ngoại thất màu trắng, nội thất phối nhiều màu, tình trạng tổng thể được cam kết đẹp, không tai nạn, không thủy kích. Chủ xe khẳng định máy móc nguyên bản, pháp lý rõ ràng, sẵn sàng sang tên.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Phiên bản MT là lựa chọn cơ bản nhất trong dải sản phẩm Xpander, tập trung vào tính thực dụng, ít trang bị điện tử phức tạp, phù hợp với nhóm khách hàng không quá đặt nặng tiện nghi hiện đại. Dù thiếu một số tính năng hỗ trợ như hộp số tự động hay các gói an toàn nâng cao, Xpander MT vẫn đảm bảo được yếu tố bền bỉ và chi phí sử dụng hợp lý.

So với Toyota Avanza hay Suzuki Ertiga cùng đời, Xpander thường được người dùng ưa chuộng hơn nhờ cảm giác vận hành chắc chắn và khả năng giữ giá sau vài năm sử dụng. Hiện tại, với mức giá 380 triệu đồng, chiếc Xpander MT 2019 này nằm trong nhóm lựa chọn tiết kiệm so với việc bỏ ra hơn 600 triệu đồng để sở hữu một chiếc Xpander mới.

Trên thị trường xe cũ, những mẫu MPV 7 chỗ dưới 400 triệu đồng không nhiều. Mức Odo 85.000Km được xem là tương đối cao sau 6 năm, song vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và không gặp sự cố kỹ thuật. Đối với khách hàng chú trọng kinh tế, đây là một lựa chọn phù hợp để phục vụ nhu cầu chở gia đình hoặc khai thác dịch vụ.