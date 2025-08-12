"Tiết kiệm là trên hết, không nên phí tiền cho Xpander Cross 2023"

* Bài viết thể hiện quan điểm, kinh nghiệm của một độc giả từng "cân đo, đong đếm" mua xe ô tô 7 chỗ cho gia đình.

Tôi vốn đề cao nguyên tắc “tiết kiệm là trên hết” trong mọi khoản chi tiêu, đặc biệt với tài sản giá trị lớn như ô tô. Nhu cầu của gia đình tôi là một chiếc 7 chỗ để đủ chỗ cho ông bà, con cái và đôi khi chở thêm người thân. Khi tìm hiểu, nhiều người khuyên nên mua Mitsubishi Xpander Cross 2023 - bản cao cấp nhất dành cho gia đình thuộc dòng MPV 7 chỗ bán chạy tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ nhu cầu, thị trường và khả năng tài chính, tôi quyết định không bỏ tiền vào mẫu xe này.

Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Hiện nay, Mitsubishi Xpander Cross 2023 có giá niêm yết 698 - 705 triệu đồng, khi lăn bánh tại TP.HCM có thể vượt 780 triệu đồng. Xe cũ đời 2023 vẫn dao động 630 - 660 triệu đồng, chênh lệch không nhiều so với xe mới. Với một khoản đầu tư lớn như vậy, tôi cân nhắc rất kỹ. Gia đình tôi di chuyển trung bình 600 - 800Km mỗi tháng, chủ yếu đưa đón con và thỉnh thoảng về quê. Nếu mua Xpander Cross 2023 mới và vay trả góp 50% trong 5 năm, mỗi tháng tôi sẽ phải trả cả lãi vay, phí bảo hiểm, bảo dưỡng, xăng dầu và gửi xe với số tiền không nhỏ. Chi phí trên mỗi km sẽ khá cao so với tần suất sử dụng thực tế.

Thay vì chọn Xpander Cross 2023, tôi tìm đến một mẫu 7 chỗ đã qua sử dụng nhưng giá hợp lý hơn - một chiếc Suzuki Ertiga đời 2019 số sàn, giá khoảng 380 triệu đồng. Xe đáp ứng đủ tiêu chí 7 chỗ, chi phí lăn bánh thấp hơn nhiều, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5,8 - 6 lít/100 km. Phần tiền dư hơn 300 triệu đồng tôi gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 5%/năm, mỗi năm thu về 15 triệu đồng, đủ để hỗ trợ một phần chi phí vận hành.

Tôi cũng theo dõi thị trường và nhận thấy phân khúc MPV 7 chỗ cạnh tranh rất mạnh. Ở thời điểm hiện tại, Toyota Veloz Cross bản cao cấp nhất là CVT Top có giá niêm yết 660 triệu đồng, Suzuki Ertiga Hybrid bản AT chỉ 609 triệu đồng, Hyundai Stargazer bản cao cấp nhất giá cũng chỉ 599 triệu đồng,... Với mức giá này, nhiều đối thủ của Xpander Cross không chỉ rẻ hơn mà còn được trang bị xịn hơn, trong khi phiên bản Xpander Cross 2025 dự kiến ra mắt sắp tới có thể điều chỉnh tăng giá, khiến tôi càng thấy việc mua ngay bản 2023 là chưa hợp lý.

Đó là chưa kể các hãng thường giảm hàng chục triệu đồng đưa giá về mức hấp dẫn cộng với việc ra mắt phiên bản mới, khiến giá trị xe cũ dễ bị ảnh hưởng. Riêng Xpander Cross dự kiến sẽ có phiên bản 2025 ra mắt trong vài tháng tới, khả năng giá sẽ tăng so với hiện tại. Điều này càng khiến tôi không muốn bỏ tiền mua xe mới bây giờ, để rồi sau đó phải chứng kiến giá trị xe nhanh chóng biến động.

Tôi từng mượn Xpander Cross của người quen để trải nghiệm, cảm giác khi chở đủ tải khá ổn nhưng nếu chỉ chở 4 - 5 người thì hơi phí. Xe cũng tiêu tốn nhiên liệu đáng kể chứ không thật sự tiết kiệm như quảng cáo, đặc biệt khi so với các mẫu 7 chỗ dùng động cơ hybrid, nhất là chạy trong phố. Với tôi, khoản chênh lệch chi phí vận hành vài triệu đồng mỗi tháng là điều đáng cân nhắc.

Nguyên tắc của tôi là chỉ bỏ tiền cho thứ thật sự cần và khai thác tối đa công năng. Một chiếc 7 chỗ vẫn cần thiết cho gia đình, nhưng không nhất thiết phải là Xpander Cross mới. Ertiga cũ tuy không sang trọng bằng, nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu và giúp tôi giữ được sự cân đối tài chính.

Tôi tin rằng nhiều người mua xe hiện nay bị cuốn theo xu hướng thị trường hơn là đánh giá đúng nhu cầu thực tế. Nếu mua Xpander Cross 2023, tôi sẽ phải hy sinh nhiều khoản khác để bù chi phí vận hành. Chọn một mẫu 7 chỗ vừa túi tiền cho phép tôi vừa có phương tiện đáp ứng nhu cầu, vừa giữ được khoản tích lũy cho những kế hoạch dài hạn.

Nếu sau này nhu cầu di chuyển tăng hoặc kinh tế dư dả hơn, tôi vẫn có thể nâng cấp lên một mẫu MPV trên dưới 700 triệu đồng. Nhưng ở hiện tại, quyết định không mua Xpander Cross 2023 là lựa chọn hợp lý, giúp tôi tránh áp lực tài chính và vẫn đảm bảo mọi chuyến đi của gia đình được thuận tiện.