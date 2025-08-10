Nếu được chọn lại, bạn có mua Mitsubishi Xpander nữa không?

Câu hỏi “Nếu được chọn lại, có mua Mitsubishi Xpander nữa không?” được đặt ra trong một hội nhóm ô tô, đặc biệt với những người đã gắn bó cùng mẫu MPV này nhiều năm. Không ít người khẳng định vẫn sẽ chọn Xpander, nhưng cũng có những ý kiến ngược lại, cho rằng họ sẽ tìm kiếm lựa chọn khác phù hợp hơn.

Xpander là một mẫu xe 7 chỗ khác thực dụng đến từ Mitsubishi.

Ở góc độ tích cực, Xpander vẫn giữ vị trí vững chắc trong lòng nhiều chủ xe nhờ tính thực dụng. Một thành viên tại TP.HCM, anh Lê Minh chia sẻ: “Tôi chở gia đình 5 người đi về quê hơn 300Km mỗi tháng, xe chạy êm, tiết kiệm xăng, lại rộng rãi. Nếu mua lại, tôi vẫn chọn Xpander”. Theo anh, điểm cộng của mẫu xe này nằm ở khả năng vận hành ổn định trên nhiều loại đường, khoang cabin thoáng và cách bố trí ghế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu gia đình đông người.

Ngoài ra, chi phí sử dụng hợp lý cũng là yếu tố giúp Xpander được yêu thích. Anh Nguyễn Hưng, ở Đồng Nai, cho biết: “Xe tôi hơn 4 năm rồi, chi phí bảo dưỡng chính hãng không cao, phụ tùng thay thế dễ kiếm, nên tôi không thấy lý do gì để đổi sang xe khác”. Nhiều người đồng quan điểm với anh khi bình luận việc giữ chi phí bảo dưỡng ở mức vừa phải là lợi thế so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Tính bền bỉ cũng là yếu tố khiến Xpander được lựa chọn lại. Sự ổn định này khiến người dùng yên tâm khi sử dụng lâu dài, đặc biệt là những ai không muốn tốn thời gian xử lý các lỗi kỹ thuật. “Xe tôi chạy hơn 100.000Km, chưa hỏng vặt lần nào. Với tôi, Xpander vẫn là lựa chọn số một nếu mua lại”, anh Vũ Trọng ở Hà Nội viết.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, một số người cho rằng nếu được chọn lại, họ sẽ cân nhắc sang mẫu xe khác. Lý do thường gặp là trang bị chưa thật sự nổi bật so với các đối thủ mới.

Anh Nguyễn Quang ở Bình Dương nhận xét: “Mua xe lần đầu tôi chưa quan tâm nhiều đến công nghệ, giờ thấy các mẫu mới có camera 360, cảnh báo điểm mù… nên nếu mua lại, tôi sẽ chọn xe khác nhiều option hơn”. Điều này phản ánh thực tế thị trường xe mới liên tục bổ sung công nghệ an toàn và tiện nghi, khiến các phiên bản Xpander cũ trở nên thiếu sức hút với người dùng muốn trải nghiệm nhiều tính năng hiện đại.

Một yếu tố khác là khả năng cách âm. Chị Trần Thu ở Nha Trang thẳng thắn chia sẻ: “Đi đường trường thì ổn, nhưng vào cao tốc, tiếng gió và tiếng lốp khá rõ. Nếu đổi xe, gia đình sẽ chọn mẫu cách âm tốt hơn”. Đây là điểm trừ thường được nhắc tới, nhất là với những ai thường xuyên di chuyển ở tốc độ cao hoặc muốn không gian cabin yên tĩnh hơn.

Ngoài ra, cảm giác lái cũng là lý do khiến một số người đổi ý. Với những người thường xuyên di chuyển ở địa hình dốc hoặc tải nặng, công suất động cơ là yếu tố quan trọng, và ở điểm này, Xpander không thực sự nổi trội. “Lái ổn trong phố, nhưng khi chở đủ tải và leo đèo thì hơi yếu. Nếu mua lại, tôi sẽ tìm mẫu có động cơ mạnh hơn”, anh Phạm Hoàng ở Cần Thơ bày tỏ.

Nhìn chung, câu trả lời cho câu hỏi “Nếu được chọn lại, có mua Xpander nữa không?” phụ thuộc nhiều vào nhu cầu và ưu tiên của từng người. Với những ai đề cao sự rộng rãi, tiết kiệm và bền bỉ, Xpander vẫn là lựa chọn hợp lý. Nhưng với người cần nhiều công nghệ mới, cách âm tốt hơn hoặc động cơ mạnh mẽ, các mẫu MPV hay SUV khác trên thị trường có thể phù hợp hơn.