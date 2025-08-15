Hyundai Stargazer 2025 có đủ sức hạ bệ Mitsubishi Xpander?

Tại Triển lãm ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS), Hyundai Stargazer đã chính thức được giới thiệu với hai biến thể mới mang tên Cartenz và Cartenz X, được lấy cảm hứng từ Puncak Cartenz - ngọn núi cao nhất Indonesia.

Phiên bản 2025 của Hyundai Stargazer không chỉ được nâng cấp về thiết kế mà còn cải thiện nhiều tính năng khi so sánh với phiên bản xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2022. Phần đầu xe được thiết kế lại với nắp capo dài hơn mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ hơn. Cụm đèn pha đã được thay thế bằng thiết kế đèn đơn cao hơn, kết hợp với dải LED hình chữ T hiện đại mang đến diện mạo trẻ trung và năng động.

Khi nói đến kích thước, phiên bản mới của Hyundai Stargazer có chiều dài 4.575mm cho bản Cartenz và 4.610mm cho bản Cartenz X, dài hơn khoảng 115mm so với thế hệ trước. Mặc dù chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.780mm, khoảng sáng gầm xe đã tăng từ 185mm lên 205mm giúp xe dễ dàng di chuyển trên các địa hình đa dạng tại Đông Nam Á.

Khoang cabin của Hyundai Stargazer 2025 được thiết kế hiện đại và tiện nghi hơn, với màn hình giải trí trung tâm và cụm đồng hồ kỹ thuật số được tích hợp một cách tinh tế. Đặc biệt, bản Cartenz X được trang bị cần số điện tử tích hợp sau vô lăng giúp tối ưu hóa không gian điều khiển. Xe vẫn giữ cấu hình 7 chỗ ngồi, nhưng khách hàng có thể lựa chọn ghế Captain Seat ở hàng thứ hai để biến xe thành 6 chỗ nhằm mang lại sự thoải mái tối đa.

Nhiều tính năng tiện nghi mới được bổ sung trên mẫu xe này, bao gồm ghế lái chỉnh điện, có thông gió, sạc không dây, hệ thống định vị tích hợp, dàn âm thanh Bose cũng như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (Smart Cruise Control) với chức năng dừng và khởi hành (Stop & Go) giúp nâng cao trải nghiệm lái xe.

Mặc dù có nhiều cải tiến về ngoại hình và tiện nghi nhưng sức mạnh động cơ của Hyundai Stargazer 2025 vẫn được giữ nguyên. Cả hai phiên bản Cartenz và Cartenz X đều trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên mang đến khả năng sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp iVT cùng hệ dẫn động cầu trước.

Hiện tại, phiên bản nâng cấp của Stargazer đã bắt đầu nhận đặt hàng tại GIIAS 2025 với mức giá khởi điểm từ 269,9 triệu Rp (khoảng 435 triệu đồng) cho bản Cartenz tiêu chuẩn và lên đến 350,4 triệu Rp (565 triệu đồng) cho bản cao cấp. Riêng bản Cartenz X có giá dao động từ 361,9-391,9 triệu Rp (583 – 630 triệu đồng), cao hơn so với các phiên bản trước đó.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Stargazer ra mắt lần đầu vào tháng 10/2023 nhưng chưa tạo được sức hút mạnh mẽ. Trong năm 2024, mẫu xe MPV này chỉ đạt doanh số 4.159 xe, và trong nửa đầu năm nay, hãng chỉ bán được 1.742 xe, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz.