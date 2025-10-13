Mitsubishi vững vàng ngôi vương MPV tại Việt Nam

Sau 8 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường xe đa dụng (MPV) tại Việt Nam với hơn 31% thị phần, vượt qua Toyota (30,8%) và Kia (16,5%).

Thị trường MPV tăng nhẹ, Xpander tiếp tục “vô đối”

Theo báo cáo từ VAMA và HTC, toàn phân khúc MPV trong năm 2025 đã bán ra được 34.100 xe sau 8 tháng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, con số này chưa phản ánh toàn bộ thị trường, do còn nhiều thương hiệu như MG, GAC, BYD hay Volkswagen không công bố số liệu bán hàng.

Mitsubishi Xpander vẫn chưa có đối thủ xứng tầm trong suốt 7 năm qua.

Trong nhóm xe bán chạy, Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu với hơn 10.600 xe, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc. Ở nhóm MPV cỡ trung, Toyota Innova Cross ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất khi đạt doanh số 4.739 xe, cao hơn mẫu đàn em Veloz (4.593 xe) và gần gấp 5 lần đối thủ Hyundai Custin.

Innova Cross tăng tốc, Custin hụt hơi

So với cùng kỳ năm ngoái, Innova Cross tăng trưởng tới 73%, mức cao nhất toàn phân khúc. Trong khi đó, Hyundai Custin giảm sâu 42%, điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt về thị hiếu người dùng khi ưu tiên xe nhập khẩu, kiểu dáng SUV lai MPV và thương hiệu Nhật Bản.

Toyota không còn bán Innova thường mà chỉ còn tập trung vào Innova Cross.

Ở nhóm MPV cao cấp giá trên 1 tỉ đồng, Kia Carnival tiếp tục là “át chủ bài” của liên doanh Thaco - Kia, trong khi mẫu Carens ở tầm giá thấp hơn không đạt được kết quả tương tự.

Ba ông lớn nắm gần 80% thị phần

Tính đến hết tháng 8, Mitsubishi, Toyota và Kia chiếm gần 80% tổng doanh số phân khúc MPV tại Việt Nam. Trong đó, Mitsubishi đứng đầu nhờ sức hút của Xpander và Xpander Cross. Toyota bám sát nhờ sự đa dạng của các dòng xe, từ Veloz, Avanza đến Innova Cross và Alphard.

Limo Green thổi làn gió mới vào phân khúc MPV tại Việt Nam.

Được biết, vào tháng 7/2025, Toyota đã ngừng bán mẫu Innova truyền thống. Đáng chú ý, Innova từng là dòng xe “vua doanh số” trong nhiều năm tại Việt Nam. Mục đích của công ty Nhật Bản chính là nhằm tập trung vào các mẫu mới mang phong cách hiện đại hơn.