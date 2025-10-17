Đề xuất mức phí sát hạch lái xe mới

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì: Hạng xe A1, A2, A3, A4 chuyển thành hạng xe A1, A, B1; hạng xe B1, B2, C, D, E, F chuyển thành hạng xe B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Do đó, để phù hợp với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Bộ Tài chính hoàn thiện lại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo dự thảo Thông tư.

Các loại phí, lệ phí trong dự thảo giống với quy định hiện hành, chỉ thay đổi các hạng giấy phép lái xe để phù hợp với luật. Ảnh: THY NHUNG

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất bổ sung khoản 2 vào Điều 3 của Thông tư mức thu lệ phí đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, nội dung này đang được quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16-10-2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có hiệu lực đến hết năm 2025.

Ngày 3-9-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1891/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg đề xuất giảm 30% mức lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC đối với trường hợp đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng theo hình thức trực tuyến để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Để thực hiện theo phương án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, Bộ Tài chính giảm 30% mức lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC dùng đối với trường hợp đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng theo hình thức trực tuyến như sau:

Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng bằng 70% mức thu lệ phí quy định tại Mục 1 Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng theo hình thức trực tuyến.

Biểu mức hiện hành và theo dự thảo về thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ điều khiển các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng:

Biểu mức hiện hành và theo dự thảo giống nhau, chỉ thay đổi tên các hạng giấy phép lái xe để phù hợp với quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. (Ảnh chụp màn hình)