Mitsubishi Xpander ưu đãi tất cả phiên bản, giảm đến 82 triệu đồng

Trong tháng 8/2025, Mitsubishi Xpander được ưu đãi 50% phí trước bạ trị giá 28 triệu đồng, 1 phiếu nhiên liệu 15 triệu và 1 camera lùi 2,5 triệu ở bản MT. Tổng giá trị ưu đãi của bản tiêu chuẩn này đạt 45,5 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander ưu đãi tới 82 triệu đồng trong tháng 8/2025

Mitsubishi Xpander bản AT được ưu đãi 50% phí trước bạ và 1 phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng, giúp khách hàng tiết kiệm số tiền 45 triệu. Với bản AT Premium, xe được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, 1 phiếu nhiên liệu 20 triệu, 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 camera toàn cảnh 360 độ với tổng giá trị 82 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander Cross cũng được ưu đãi 50% phí trước bạ, 1 phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và 1 camera toàn cảnh 360 độ. Giá trị ưu đãi của mẫu xe này lên đến 75 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phiên bản nâng cấp sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 tới đây.

Tham khảo tại thị trường Indonesia, Mitsubishi Xpander 2026 giữ nguyên thiết kế tổng thể so với đời cũ nhưng bổ sung một số chi tiết tạo điểm nhấn như lưới tản nhiệt mới với thanh ngang màu bạc, cụm đèn pha màu khói, cản trước/sau thiết kế lại và bộ mâm hợp kim 17 inch kiểu 10 chấu. Trong khi đó, bản Xpander Cross 2026 sở hữu lưới tản nhiệt họa tiết chữ X, cản trước/sau thể thao hơn và bộ mâm hai tông màu mới.

Mitsubishi Xpander 2026 và Xpander Cross 2026

Bên trong nội thất xe cũng được cải tiến nhẹ với tông màu đen chủ đạo. Đặc biệt, phiên bản Xpander Cross còn có tùy chọn nội thất màu đỏ đậm phối ốp vân gỗ. Mitsubishi Xpander 2026 được trang bị vô lăng ba chấu mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí nâng lên 10 inch và dàn nút điều khiển cảm ứng được bố trí lại. Hàng ghế thứ hai cũng được bổ sung tựa đầu trung tâm và bệ tỳ tay có giá để ly.

Xpander và Xpander Cross 2026 bản cao cấp có đến 6 túi khí. Hệ thống cân bằng điện tử nay tích hợp thêm tính năng kiểm soát lực kéo khi vào cua (AYC). Tuy nhiên, các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) vẫn chưa được trang bị trên 2 mẫu xe này.

Cung cấp sức mạnh cho xe tiếp tục là khối động cơ xăng MIVEC có mã 4A91 quen thuộc. Động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L này cho công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp.

Mitsubishi Xpander Cross 2026

Tại Indonesia, Mitsubishi Xpander 2026 bản thường có giá dao động từ 270,1 - 337,8 triệu Rupiah (khoảng 426 - 533 triệu đồng), Mitsubishi Xpander Cross 2026 có giá từ 338 - 364,2 triệu Rupiah (khoảng 534 - 575 triệu đồng).

Mitsubishi Xpander 2026 và Xpander Cross 2026 tại Indonesia

Hiện giá bán chính thức của Mitsubishi Xpander 2026 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với loạt nâng cấp mới, mức giá của xe được dự đoán sẽ cao hơn so với phiên bản hiện hành.