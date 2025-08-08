XL7, Veloz Cross, Stargazer: Những mẫu 7 chỗ giá rẻ thay thế Xpander

Phân khúc xe có giá từ 600 đến 700 triệu đồng, trước đây chủ yếu là sân chơi của các mẫu sedan hạng C, hiện nay đã chuyển mình thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các dòng xe 7 chỗ phổ thông. Thực tế cho thấy, phân khúc này ngày càng trở nên đa dạng với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe cạnh tranh trực tiếp về cả giá cả lẫn trang bị.

Một mẫu Xpander Cross 2023.

Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe 7 chỗ nhờ vào thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và mức giá hợp lý. Tuy nhiên, trong khoảng giá từ 600 đến 700 triệu đồng, người tiêu dùng vẫn có một số lựa chọn khác đáng để xem xét.

Trong đó, Toyota Veloz Cross là một cái tên nổi bật trong phân khúc. Giá bán của Veloz hiện dao động từ 658 đến 698 triệu đồng tùy phiên bản, ngang bằng với Xpander. Mẫu xe này ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense trên bản cao cấp, cùng cách bố trí nội thất linh hoạt.

Toyota Veloz Cross.

Suzuki XL7 cũng là một mẫu xe 7 chỗ đáng chú ý trong tầm giá 600 - 700 triệu đồng. Với thiết kế lai SUV mạnh mẽ, khoảng sáng gầm cao 200mm và động cơ xăng 1.5L tương tự Ertiga, XL7 phù hợp với nhiều địa hình di chuyển, đặc biệt ở vùng ngoại ô hoặc những khu vực thường xuyên ngập nước. Hiện tại, XL7 có giá dao động từ 599 đến 639 triệu đồng cho hai phiên bản thường và bản nâng cấp Alpha.

Suzuki XL7.

Hyundai Stargazer là tân binh trong phân khúc nhưng đã nhanh chóng gây chú ý nhờ phong cách thiết kế khác biệt và trang bị công nghệ phong phú. Với mức giá từ 568 đến 688 triệu đồng, Stargazer sở hữu nhiều tính năng vượt trội so với tầm giá, như gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense, phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ làn đường.

Hyundai Stargazer.

Stargazer sử dụng động cơ 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT cho cảm giác lái nhẹ nhàng, phù hợp với điều kiện giao thông nội đô. Ngoài ra, bố cục 7 chỗ dạng 2-3-2 cùng hàng ghế thứ hai trượt linh hoạt giúp tối ưu không gian sử dụng. Điểm trừ nhỏ nằm ở thiết kế đuôi xe gây tranh cãi, nhưng với người ưu tiên tiện nghi và công nghệ, Stargazer là một lựa chọn rất đáng cân nhắc trong cùng tầm tiền với Xpander.