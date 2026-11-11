Nên chọn KIA Carens Clavis nhiều công nghệ hay Mitsubishi Xpander thực dụng?

Mới đây, KIA đã giới thiệu mẫu xe 7 chỗ Carens Clavis, gia nhập phân khúc MPV cỡ nhỏ và cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander. Cả hai mẫu xe đều có giá dưới 700 triệu đồng, trở thành lựa chọn hợp lý cho các gia đình đông thành viên.

Vậy chọn xe KIA hay Mitsubishi thì phù hợp hơn? Nắm bắt một số khác biệt trên chúng có thể giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác cho mình, trong đó hai mẫu xe được đưa ra “đối đầu” gồm Carens Clavis Luxury và Xpander AT Premium.

Đối với kích thước, Carens Clavis Luxury có chiều dài tổng thể ngắn hơn Xpander AT Premium nhưng lại rộng hơn 50 mm. Chiều dài trục cơ sở của hai mẫu xe gần như tương đồng, chỉ chênh lệch 5 mm. Tuy nhiên, Xpander AT Premium lại có lợi thế về khoảng sáng gầm, đạt 225 mm, cao hơn 45 mm so với Carens Clavis, điều này giúp xe di chuyển thuận lợi hơn trên những đoạn đường gồ ghề.

Trong phần trang bị ngoại thất, cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ thống đèn LED, đèn bật/tắt tự động và gạt mưa tự động. Tuy nhiên, Carens Clavis Luxury nổi bật với cửa sổ trời, một trang bị không có trên Xpander AT Premium.

Bên trong khoang lái, Carens Clavis Luxury vượt trội với màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động và sạc không dây. Trong khi đó, Xpander AT Premium gây ấn tượng với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, lớn hơn so với màn hình 4,2 inch của đối thủ, cùng ghế bọc da có tính năng giảm hấp thụ nhiệt.

Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe đều trang bị động cơ xăng dung tích 1,5 lít. Tuy nhiên, Carens Clavis Luxury có công suất và mô-men xoắn nhỉnh hơn một chút. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ truyền động: Carens sử dụng hộp số vô cấp CVT, trong khi Xpander vẫn dùng hộp số tự động 4 cấp. Carens Clavis Luxury còn có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport, cho phép người lái tùy chỉnh theo điều kiện vận hành.

Về công nghệ an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị 6 túi khí và các hệ thống an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, Carens Clavis Luxury chiếm ưu thế với công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, Xpander AT Premium có hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC.

Về giá bán, KIA Carens Clavis Luxury được niêm yết ở mức 679 triệu đồng, cao hơn 20 triệu đồng so với Mitsubishi Xpander AT Premium. Mức chênh lệch này không quá lớn trong tầm giá gần 700 triệu đồng, đặc biệt khi Carens sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn vượt trội.

Tóm lại, Carens Clavis Luxury là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng ưu tiên công nghệ và tiện nghi. Trong khi đó, Xpander AT Premium lại phù hợp với những ai đề cao tính thực dụng và giá bán hợp lý.