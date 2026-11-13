Giá rẻ bất ngờ Mitsubishi Xpander Cross 2023 "một chủ, cao cấp, đẹp zin"

Khảo sát trên các sàn rao bán ô tô cũ, giá Mitsubishi Xpander Cross 2023 có sự chênh lệch đáng kể giữa các nền tảng. Trong khi có sàn ghi nhận mức giá thấp nhất khoảng 648 triệu đồng, một số trang mua bán xe khác xuất hiện những tin rao quanh ngưỡng 450 - 525 triệu đồng.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, một chiếc có ngoại thất màu cam - đen là bản cao nhất của dòng này. Chiếc xe được đăng bán tại tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) với mô tả "một chủ, cao cấp, đẹp zin". Theo thông tin trong tin rao, xe sử dụng động cơ xăng, hộp số tự động, 7 chỗ ngồi và đã đi được 82.582Km.

Về tình trạng xe, nội dung quảng cáo mô tả chiếc Xpander Cross này còn nguyên bản, không đâm đụng, không dặm sơn, keo chỉ nguyên bản và máy móc, hộp số nguyên zin. Xe được giới thiệu có khả năng vận hành êm ái, nội thất còn đẹp và không gian rộng rãi. Lưu ý, những thông tin này do bên bán đăng tải, người mua vẫn cần kiểm tra thực tế trước khi quyết định giao dịch.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Hình ảnh trong tin rao cho thấy khoang lái sử dụng tông màu đen, ghế bọc da, vô-lăng Mitsubishi có tích hợp các nút điều khiển. Khu vực bảng điều khiển trung tâm, cần số và các chi tiết trang trí được giữ theo thiết kế nguyên bản của mẫu Xpander Cross. Vô-lăng có thêm bọc màu đỏ, tạo điểm nhấn khác biệt so với cấu hình tiêu chuẩn.

Với giá 435 triệu đồng, chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2023 trong tin rao khá đáng chú ý bởi mức chào bán thấp hơn nhiều tin rao cùng đời. Tuy nhiên, xe đã vận hành 82.582Km, cao hơn một số mẫu xe cùng năm sản xuất đang được rao bán. Người có nhu cầu nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, tình trạng động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống điện và xác minh thông tin một chủ trước khi xuống tiền.

Mức giá thấp cũng không đồng nghĩa chiếc xe chắc chắn là món hời. Việc kiểm tra độc lập tại gara hoặc trung tâm dịch vụ, đối chiếu giấy tờ và đánh giá chất lượng thực tế sẽ giúp người mua xác định liệu mức giá 435 triệu đồng có tương xứng với tình trạng chiếc Xpander Cross này hay không.