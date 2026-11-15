Đây là 5 mẫu MPV bán chạy nhất tháng 10/2026

Doanh số thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi sức mua đi xuống ở nhiều phân khúc. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng ô tô tiêu thụ đạt 55.275 xe, giảm 7.315 xe, tương đương 11,7% so với tháng 9/2026.

Trong đó, các thành viên VAMA đạt doanh số 28.957 xe, giảm 6.137 xe so với tháng trước. VinFast bàn giao 22.896 ô tô điện, trong khi Hyundai Thành Công tiêu thụ 3.422 xe.

Trái với xu hướng chung của thị trường, phân khúc MPV tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh đáng chú ý, đặc biệt với sự vươn lên mạnh mẽ của các mẫu xe điện VinFast. Cụ thể, VinFast Limo Green bán ra 2.957 xe, bỏ xa các đối thủ phía sau. Xếp thứ hai là VinFast VF MPV 7 với 1.319 xe.

Toyota Innova Cross đứng thứ ba với tổng doanh số 1.078 xe, bao gồm cả phiên bản xăng và hybrid. Mitsubishi Xpander xếp thứ tư với 606 xe, trong khi Toyota Veloz Cross đứng thứ năm với 498 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026: