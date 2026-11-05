Honda BR-V và Mitsubishi Xpander so kè giá bán, người mua xe gia đình hưởng lợi

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh mẽ trong phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ, với nhiều mẫu xe có giá dưới 750 triệu đồng. Đặc biệt, Honda BR-V đã tăng gấp đôi ưu đãi để cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross, vốn đã giảm giá hàng trăm triệu đồng.

Honda đang mạnh tay giảm giá BR-V ở giai đoạn cuối năm.

Mặc dù sức mua trên thị trường ô tô có dấu hiệu hồi phục, áp lực tồn kho trong những tháng cuối năm đã khiến các nhà sản xuất và phân phối tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, trong tháng 10 vừa qua, hầu hết các mẫu MPV 7 chỗ đều được áp dụng giảm giá, với Honda BR-V đã có sự thay đổi đáng kể khi cả hai phiên bản BR-V G (661 triệu đồng) và BR-V L (705 triệu đồng) đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, riêng phiên bản BR-V L được hưởng thêm 1 năm bảo hiểm miễn phí. Điều đó có nghĩa, khách hàng có thể tiết kiệm 63 đến 84 triệu đồng, mức ưu đãi cao nhất từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, Honda BR-V vẫn cần phải thực hiện nhiều chương trình cạnh tranh tốt hơn nữa nếu muốn thu hút khách hàng, đặc biệt khi các mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 Hybrid và Hyundai Stargazer cũng đang giảm giá mạnh.

Cụ thể, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đều được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp giảm giá từ 65 đến 75 triệu đồng so với giá niêm yết. Kết quả là, giá thực tế của Toyota Veloz Cross chỉ còn từ 565 đến 613 triệu đồng, trong khi Avanza Premio còn 493 đến 528 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander cũng không hề kém cạnh với mức giảm hàng chục triệu đồng.

Suzuki Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc khi áp dụng chính sách tương tự cho mẫu Suzuki XL7 Hybrid bằng việc giảm giá 60 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng, kèm theo gói bảo hiểm một năm.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giảm giá từ 57 đến 70 triệu đồng. Khách hàng còn nhận được phiếu nhiên liệu trị giá từ 10 đến 24 triệu đồng, khiến giá thực tế của Mitsubishi Xpander chỉ còn từ 498 đến 629 triệu đồng.

Hyundai Stargazer tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giảm giá với mức ưu đãi lên đến 117 triệu đồng, giúp giá thực tế của mẫu xe này giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ra mắt.

Cuộc đua giảm giá trong phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ dưới 750 triệu đồng đang diễn ra ngày càng kịch tính, với mức ưu đãi trung bình hiện đã lên tới 65-70 triệu đồng mỗi mẫu xe. Điều này mở ra cơ hội cho khách hàng Việt Nam dễ dàng tiếp cận và sở hữu những mẫu xe MPV hấp dẫn hơn.

Bạn sẽ lựa chọn mẫu MPV nào trong tầm giá 700 triệu đồng? Honda BR-V Mitsubishi Xpander BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ