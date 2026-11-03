Mitsubishi Xpander “hơn thua” những gì đối thủ này từ Toyota?

Mitsubishi Xpander có giá niêm yết từ 568 – 659 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross có giá niêm yết nhìn chung cao hơn, dao động từ 638 – 668 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản. Cả hai dòng xe MPV đều được ưa chuộng và có nhiều điểm sánh cạnh với nhau.

Về ngoại thất

Xét về ngoại thất, Mitsubishi Xpander 2026 nổi bật với phong cách Crossover mạnh mẽ, thiết kế Dynamic Shield, cụm đèn LED T-Shape đồng bộ trước sau và cản xe hầm hố, tạo diện mạo cá tính, thể thao.

Toyota Veloz Cross 2026 mang phong cách MPV lai SUV hiện đại, với lưới tản nhiệt tổ ong, thân xe dứt khoát và thiết kế cân đối. Veloz Cross có lợi thế về lựa chọn mâm xe 16 hoặc 17 inch, cùng camera 360 độ trên bản CVT Top, hỗ trợ quan sát khi đỗ xe.

Trong khi đó, Xpander có khoảng sáng gầm 225 mm, cao hơn mức 205 mm của Veloz Cross, thuận lợi hơn khi di chuyển trên đường gồ ghề.

Tuy nhiên, thiết kế Xpander thiên về sự hầm hố, có thể không phù hợp với người thích vẻ thanh lịch, còn Toyota Veloz Cross có ngoại hình hài hòa nhưng ít tạo cảm giác nổi bật, khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở kích thước mâm và trang bị hỗ trợ quan sát.

Về nội thất

Mitsubishi Xpander 2026 có lợi thế về thiết kế hiện đại và trang bị công nghệ với màn hình giải trí 10 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold. Khoang hành khách rộng rãi, hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả linh hoạt, hàng ghế thứ ba đủ thoải mái cho người trưởng thành.

Đối lại, Toyota Veloz Cross 2026 nổi bật ở tính thực dụng với cách bố trí ba hàng ghế linh hoạt, chế độ sofa, sạc không dây và camera 360 độ trên bản CVT Top. Tất nhiên, màn hình giải trí 9 inch và đồng hồ 7 inch của dòng xe MPV của Toyota có kích thước nhỏ hơn Xpander, chất liệu ghế da kết hợp nỉ cũng chưa tạo cảm giác cao cấp bằng cấu hình ghế da của đối thủ.

Có thể nói, ở góc độ nội thất, Mitsubishi Xpander phù hợp với người ưu tiên không gian rộng rãi, tiện nghi và trải nghiệm hiện đại. Trong khi đó, Veloz Cross có lợi thế về khả năng biến đổi không gian và các tiện ích phục vụ nhu cầu gia đình.

Về động cơ và trang bị an toàn

Xét về khả năng vận hành, Mitsubishi Xpander 2026 và Toyota Veloz Cross 2026 có sức mạnh động cơ khá tương đồng, lần lượt đạt 104 và 105 mã lực. Xpander có lợi thế về mô-men xoắn 141 Nm, hệ thống treo được cải tiến, khoảng sáng gầm 225 mm và khả năng lội nước 400 mm, phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng. Nhưng hộp số tự động 4 cấp kém linh hoạt hơn hộp số CVT và D-CVT của Veloz Cross.

Ngược lại, Toyota Veloz Cross có ưu thế về khả năng vận hành êm ái trong đô thị nhờ hộp số vô cấp, đặc biệt bản CVT Top có thêm ba chế độ lái. Điểm hạn chế là sức kéo chưa thực sự nổi bật khi xe chở đủ tải hoặc leo dốc.

Về an toàn, cả hai mẫu xe đều có 6 túi khí và các hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo. Xpander có lợi thế với hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và khả năng vận hành phù hợp với địa hình phức tạp. Còn Veloz Cross bản CVT Top vượt trội hơn về công nghệ hỗ trợ lái nhờ camera 360 độ và gói Toyota Safety Sense.

Nhìn tổng thể, Mitsubishi Xpander phù hợp với nổi bật với gầm cao, độ ổn định và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá. Nhưng ở các khía cạnh khác như tiện nghi khi vận hành và công nghệ an toàn chủ động, rõ ràng Toyota Veloz Cross tỏ ra có ưu điểm hơn.